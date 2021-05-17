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Шмыгаль: почти полмиллиона доз вакцины Pfizer предназначены для педагогов

Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал прибытия в Украину более 473 тысяч доз вакцины Pfizer для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Об этом он написал в Facebook.

Шмыгаль также сообщил, что ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через "Дію".

Он отметил, что Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры.

Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах.

Напомним, новая партия вакцины Pfizer начнет прибывать в Украине частями уже в конце мая. Планируется, что уже с 24 мая эту партию начнут развозить по областям. Тогда и начнется вакцинация педагогов.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения пояснили, почему вакцинация педагогов начнется до начала следующего учебного года.

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