Шмыгаль: почти полмиллиона доз вакцины Pfizer предназначены для педагогов

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал прибытия в Украину более 473 тысяч доз вакцины Pfizer для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.
Об этом он написал в Facebook.
Шмыгаль также сообщил, что ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через "Дію".
Он отметил, что Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры.
Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах.
Напомним, новая партия вакцины Pfizer начнет прибывать в Украине частями уже в конце мая. Планируется, что уже с 24 мая эту партию начнут развозить по областям. Тогда и начнется вакцинация педагогов.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения пояснили, почему вакцинация педагогов начнется до начала следующего учебного года.