Шмыгаль поддерживает слова Байдена о Путине-"убийце"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает слова президента США Джо Байдена о лидере РФ Владимире Путине. Он назвал его "убийцей".
Об этом Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt, сообщает "Правительственный портал".
Он отметил, что геополитическая ситуация сейчас непростая, в частности, из-за коронавирусного кризиса.
"Но учитывая то, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек, я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", - заявил он.
Ранее Байден назвал Путина "убийцей" и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года. Путин ответил президенту США и пожелал ему "быть здоровым" и сказал, что "кто обзывается, тот сам так называется".
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков вслед за президентом США Джо Байденом назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей".
Ранее сообщалось, что США введут против России санкции за вмешательство в выборы.