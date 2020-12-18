Шмыгаль ожидает получения миллиона вакцин от COVID-19 в марте

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с марта месяца Украина получит первый миллион доз вакцины от коронавируса по глобальной инициативе COVAX. При этом вакцинация врачей начнется в феврале.

Об этом Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы по национальному плану, который сформирован Министерством здравоохранения, должны начать вакцинацию врачей уже в феврале. С марта месяца мы получим первый миллион доз вакцин по глобальной инициативе COVAX", - заявил он.

Напомним, 12 декабря стало известно, что COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса.

Кроме того, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что бюджет на следующий год предусматривает закупку вакцины от COVID-19 для 2 миллионов украинцев. При этом правительство будет привлекать дополнительные средства.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости Денис Шмигаль, Сергей Марченко, Ольга Голубовская и другие в студии обсуждают Госбюджет 2021. Также думают над тем, не поедут украинские врачи на заработки в Польшу и хватит ли средств на заработную плату медработникам. Кроме того, Савик Шустер возьмет эксклюзивное интервью с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Свобода слова Савика Шустера" от 18 декабря

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как получить 8 тысяч гривен помощи от государства.

Как ФЛП подать заявление на получение 8 тыс. грн и до какого времени это можно сделать

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, почему правительство приняло решение ввести локдаун именно в начале января.

Максим Степанов сетует, что украинцы не придерживаются карантинных ограничений

А вот Михеил Саакашвили рассказал, переживет ли бизнес жесткий карантин в Украине, а также озвучил размер "дыры в бюджете".

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Кроме того, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Радуцкий прокомментировал идею использования российской вакцины от коронавируса в Украине.

Сегодня российской вакцины не существует, говорит Радуцкий

Не обошлось и без скандалов. В прямом эфире произошла ссора лидера Национального корпуса Андрея Билецкого с народным депутатом от ОПЗЖ Николаем Скориком.

Ссора Белецкого со Скориком попала на видео