Шмыгаль оценил вероятность отмены местных выборов из-за коронавируса

Глава правительства Денис Шмыгаль оценил вероятность отмены местных выборов из-за ситуации с коронавирусом. Все зависит от того, будет ли в стране основание для тотального ограничения.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.

"Если в Украине будет основание для тотального ограничения, то мы будем вынуждены перенести эти выборы", - заявил премьер.

Подчеркнем, в мае лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что перенести местные выборы в Украине невозможно даже в случае новой волны пандемии. Для их переноса, объяснил парламентарий, необходимо вносить изменения в Конституцию. "А изменения в Конституцию - это две сессии надо провести, то есть физически выборы остановить невозможно", - резюмировал Арахамия.

Напомним, в "Слуге народа" не исключают отставку Кабинета министров перед местными выборами в октябре.

Как писало РБК-Украина, на местных выборах в этом году украинское правительство планирует протестировать формат онлайн-голосования, однако только в больших городах.