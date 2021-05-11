Шмыгаль оценил сроки достижения коллективного иммунитета от COVID в Украине

Украинские власти до конца этого года планируют вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения Украины. Вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии.
Об этом заявил в интервью для РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, украинцы прожили год с COVID, еще год должен пойти на завершение борьбы.
"В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - считает Шмыгаль.
Отметим, за вчера в Украине выявили 2208 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 119 человек и 8617 пациентов выздоровели от COVID-19.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев должны привить от COVID до Дня независимости.
Кроме того, украинские ученые прогнозируют, что из-за дефицита вакцин от COVID Украина может получить коллективный иммунитет от коронавируса только в 2023 году.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует в июле вакцинировать 70% взрослого населения Европы.