Шмыгаль о коронавирусе в Украине: ситуация контролируемая

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство контролирует ситуацию вокруг возможного распространения коронавируса в Украине. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в своем Telegram.

По словам премьер-министра, украинское правительство способно минимизировать распространение коронавируса внутри страны.

"Ситуация в Украине контролируемая. Правительство принимает все необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса. Мы понимаем как действовать на границах, в аэропортах, у нас четкие механизмы, которые минимизируют распространение вируса в пределах страны. Уверен, что совместными действиями государства и граждан Украины сможет противостоять мировому вызову", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, ранее 11 марта Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи с распространением коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения Украины закупило более 90 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Тесты позволяют исключить наличие обычного гриппа.

Кроме этого сообщалось, что Минздрав направил дополнительно немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19 в 8 регионов Украины.