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Шмыгаль о ДТП под Черниговом: будет комиссия по техническому расследованию, отчет - до 31 января

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что правительство создаст комиссию по техническому расследованию ДТП под Черниговом, в результате которого погибли 13 человек. Отчет должен быть представлен до 31 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы правительства на заседании Кабмина.

Шмыгаль напомнил, что в результате ДТП погибли 13 человек, а 6 - пострадали.

"Сегодня правительство примет решение о создании комиссии по техническому расследованию ДТП. Отчет о результате должен быть подан Кабмину до 31 января 2022 года. После этого будем принимать решения о повышении безопасности на дорогах", - отметил Шмыгаль.

Напомним, 7 декабря в Черниговской области столкнулись грузовик и маршрутный автобус, погибли 13 человек.

Отметим, полиция задержала водителя грузовика, ему вручили подозрение.

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ДТПЧерниговДенис Шмыгаль