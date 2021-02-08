ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шмыгаль о динамике COVID в Ивано-Франковской области: как в начале пандемии

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 14:03
Шмыгаль о динамике COVID в Ивано-Франковской области: как в начале пандемии Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Динамика COVID в Ивано-Франковской области похожа на ситуации в начале пандемии в Черновицкой области. На сегодня на Прикарпатье фиксируется вспышка заболевания.

Об этом на селекторном совещании у президента Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт президента.

По его словам, эпидемическая ситуация в областях разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, но есть и вспышки.

"В течение недели такая ситуация наблюдалась в Ивано-Франковской области. Ежедневно там фиксировалось более 400 заболевших. Сейчас так же остается около 400 случаев. Динамика похожа на ту, что была в начале пандемии в Черновицкой области. Поставили ситуацию на контроль руководства области", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Ивано-Франковская область ужесточила карантин в связи со вспышкой COVID. В частности, запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек; дискотеки, работа ночных клубов, банкеты; введен обязательный масочный режим в общественных местах.

Сегодня Шмыгаль подтвердил, что рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество COVID-19 Денис Шмыгаль Коронавирус
NEWS
У Путина назвали Украину частью "русского мира"
У Путина назвали Украину частью "русского мира"
DAILY
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию
Ульяна Безпалько, Сергей Щербина Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию