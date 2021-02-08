Шмыгаль о динамике COVID в Ивано-Франковской области: как в начале пандемии

Динамика COVID в Ивано-Франковской области похожа на ситуации в начале пандемии в Черновицкой области. На сегодня на Прикарпатье фиксируется вспышка заболевания.

Об этом на селекторном совещании у президента Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт президента .

По его словам, эпидемическая ситуация в областях разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, но есть и вспышки.

"В течение недели такая ситуация наблюдалась в Ивано-Франковской области. Ежедневно там фиксировалось более 400 заболевших. Сейчас так же остается около 400 случаев. Динамика похожа на ту, что была в начале пандемии в Черновицкой области. Поставили ситуацию на контроль руководства области", - отметил Шмыгаль.