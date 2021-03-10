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Кабмин: чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис

Автор: Юлия Струк

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее закончится коронакризис. Глава правительства заверил, что Украина закупает исключительно безопасные вакцины.

Об этом он заявил в ходе заседания Кабинета министров.

"Чем больше людей получит вакцину, тем быстрее мы сможем пройти период коронакризиса и не обременять страну усиленными карантинными ограничениями. Украина закупает исключительно безопасные вакцины", - сказал Шмыгаль.

Он заверил, что эти препараты признали передовые страны мира. Премьер отметил, что вакцина от AstraZeneca - Serum Institute, которая сейчас есть в Украине, закупается и Канадой, и Великобританией, и другими ведущими странами мира.

Напомним, в Украине с начала вакцинации привили от коронавируса уже 23 510 человек. За сутки сделали 4392 прививки.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине идет не по плану. Еще на прошлой неделе в стране должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в сутки.

По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, низкий темп вакцинации связан с недостаточной финансовой мотивацией медиков и нехваткой мобильных бригад.

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Новости Украины ВакцинаДенис ШмыгальКоронавирус
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