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Шмыгаль: 2021 год будет переходным этапом возвращения к жизни после COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Следующий год станет переходным этапом в борьбе с COVID-19 и возвращения к нормальной жизни после усиленных карантинных ограничений на фоне пандемии. В Украине в 2021 году помимо вакцинации будут добавляться улучшенные протоколы лечения заболевания.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Большой онлайн-разговор НВ".

По его словам, чтобы полностью убрать риск пандемии коронавирусной болезни - 90% населения страны должны быть вакцинированы, однако это не реалистично в нынешних условиях.

Он добавил, что вакцины от COVID-19 невозможно привезти сразу для всех граждан страны, но сразу все и не захотят вакцинироваться.

По словам премьера, вакцинация будет добровольная. В первую очередь вакцины будут получать медики, далее военные, воюющие на востоке страны, а также люди в интернатных заведениях.

Второй этап - вакцинирование правоохранителей, военных, людей пожилого возраста и рисковых групп.

Шмыгаль отметил, что вакцинирование медиков начнется в феврале, далее с марта будет проходить вакцинация следующих категорий граждан.

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Кроме того, премьер отметил, что также будет возможность вакцинироваться на коммерческой основе.

По словам Шмыгаля, для первой волны вакцинирования будет необходимо около 2 млн доз вакцины, для следующих этапов около 10 млн.

Ранее сообщалось, что Верховной раде рекомендуют принять постановление о Национальном плане вакцинации населения Украины от коронавируса. Речь идет о проекте постановления №4500.

Также президент Владимир Зеленский считает необходимым, чтобы Украина получила первые партии вакцины в январе. Пока Украина не входит в перечень 92 стран программы COVAX, которые приоритетно получат вакцины.

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