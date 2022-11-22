UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль про нерівномірність відключення світла: не шукайте чорну кішку в темній кімнаті

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни атакують підстанції та мережі, які транспортують електроенергію, що інколи унеможливлює цей процес. Через це в Україні відбуваються нерівномірні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ми бачимо багато питань про те, чому одні міста відключають частіше за інші. Давайте не шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає", - заявив Шмигаль.

За його словами, між станцією, яка виробляє електроенергію, та домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію.

"Російські терористи б’ють саме по цих об’єктах. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони", - додав прем'єр-міністр.

Саме через це відключення електроенергії відбуваються по країні нерівномірно. Шмигаль додав, що критично важливим залишається заклик до економії електроенергії. Це убезпечить українців від позапланових аварійних відключень.

Нагадаємо, що наразі в Україні спостерігається дефіцит виробництва електроенергії. Погодинні графіки відключень світла необхідні для того, аби стабілізувати систему та підтримувати баланс між споживанням і виробництвом електроенергії.

Стало відомо, що українці, ймовірно, житимуть за умов постійних відключень світла щонайменше до кінця березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяВійна в Україні