Шлях до нового життя: як пацієнтам з ампутацією отримати протези

Ті, хто втратив кінцівки, потребують комплексної допомоги: кваліфікованої хірургічної допомоги, психологічної підтримки, реабілітації та протезування.

Після ампутації людина часто відчуває розгубленість. Незрозуміло, як жити далі, куди звертатися за допомогою, як звикнути до нових умов. Держава прагне полегшити цей шлях. Важливо, щоб у момент розпачу людина, її близькі знали, до кого звернутися.

Маршрут пацієнтів з ампутаціями

Процес відновлення людини з ампутацією – це складний і довгий шлях, який потребує комплексного підходу. До нього залучена велика кількість спеціалістів: лікарі, фахівці з реабілітації.

Етап 1. Ампутація

Спочатку всі пацієнти потребують хірургічного втручання. Після, якщо немає додаткових ускладнень, починається стадія відновлення. Одночасно з медичною, надається реабілітаційна допомога. Цей період називають гострим. Його основна мета - запобігти появі ускладнень. Зокрема, йдеться про застійну пневмонію, пролежні та тромбози. Рубець поволі загоюється. З кукси знімають шви.

Особливого значення набувають нормальний розпорядок дня і якісне харчування. Весь час пацієнт перебуває під контролем та наглядом лікарів.

Етап 2. Загоєння

Після ампутації кінцівки спостерігається виражений набряк кукси і прилеглих тканин. Це нормальна реакція організму на оперативне втручання.

В цей період розпочинається профілактика контрактур (обмеження рухливості в суглобі) та проводиться антинабрякова терапія, яка дає результат через кілька тижнів.

Етап 3. Допротезна реабілітація

Коли рубець загоївся, починається допротезна реабілітація з залученням мультидисциплінарної реабілітаційної команди фахівців. Цей процес передбачає три важливих компоненти:

фізичні вправи для збереження амплітуди рухів у суглобах,

проведення компресійної терапії (бинтування еластичним бинтом або за допомогою компресійної панчохи),

масаж рубця, гігієну кукси та менеджмент фантомного болю.

Правильна компресія покращує циркуляцію крові, знижує больові відчуття та згодом - скорочує терміни адаптації кукси до протеза. Паралельно відбувається відновлення рухових навичок ампутованої кінцівки. Перелік вправ визначає мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Вона ж контролює реабілітаційний процес та відстежує ефективність втручань.

Також під час допротезної реабілітації лікарі повинні розповісти пацієнту вичерпну інформацію про всіх виробників допоміжних засобів реабілітації й необхідні документи для отримання протеза.

Вибір підприємства - за пацієнтом. Перелік протезних підприємств можна знайти на сайті Мінсоцполітики або на дашборді за посиланням.

Етап 4. Протезування

Важливий етап отримання протеза - формування відповідного висновку. Це може зробити лікарська комісія, мультидисциплінарна реабілітаційна команда (МДРК) або фахівці медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

У документі обов’язково мають бути враховані всі особливості та потреби пацієнта з зазначенням характеристик засобу реабілітації.

Для подання документів для забезпечення протезом можна звернутись до соціального працівника в лікарні, Центру надання адміністративних послуг або територіального управління Фонду соцзахисту осіб із інвалідністю.

Також можна подати документи через електронний кабінет Централізованого банку даних з проблем інвалідності Мінсоцполітики.

Які документи потрібні?

Заява відповідного зразка, Для військових обов’язково - довідка від командира військової частини про обставини травми. Висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) - військові чи МСЕК/ лікарсько-консультативної комісії/ МДРК - цивільні. Паспорт громадянина України (або документ, який його заміняє). Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Посвідчення УБД або ветерана військової служби (військові за наявності).

Пізніше пацієнт отримає електронному кабінеті особи з інвалідністю направлення на протезування. Після чого треба звернутися до протезного підприємства у будь-який спосіб: онлайн, телефоном, у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення.

Після того як пацієнт обрав протезне підприємство, починається взаємодія з протезистом: підбір конструкції виробу, обговорення можливих комплектуючих тощо.

Виготовлення протеза може зайняти у середньому 45 робочих днів. При простих випадках для виготовлення протеза достатньо 3 тижнів. Максимальний час очікування з моменту подання документів до забезпечення протезом - 3 місяці.

Всі послуги та вироби - безоплатні для людей і повністю покриваються державою.

Етап 5. Протезна реабілітація

Коли протез виготовлено, настає етап протезної реабілітації та адаптації. Мультидисциплінарна реабілітаційна команда, до якої долучається протезист, вчить пацієнта користуватись виробом, допомагає відновити рухову активність і звикнути до протеза.

Також мультидисциплінарна реабілітаційна команда має перевірити правильність підбору протеза та можливість людини ним користуватися. Така перевірка засвідчується підписом керівника реабілітаційної команди в акті прийому-передачі протеза.

Також, за згоди пацієнта, для якого виготовили протез, може здійснюватися фото- і відеофіксація процесу передавання. Це дозволяє державі як проконтролювати сам факт встановлення протезів, так і, покращити контроль за їхньою якістю.

Раніше повідомлялося, що українці з протезами можуть обслуговувати й ремонтувати їх в Україні безоплатно в межах державної програми протезування. Однак протези мають бути отриманні за кордоном.

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