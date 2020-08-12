ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Школы и университеты могут стать очагами коронавируса, - Рубан

Киев, Среда 12 августа 2020 14:15
Школы и университеты могут стать очагами коронавируса, - Рубан
Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский, Марианна Присяжнюк

В учреждениях образования будут проводиться все соответствующие профилактические меры

Глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что школы и университеты могут стать очагами эпидемии коронавируса. В учебных заведениях столицы будут проводиться все соответствующие профилактические меры.

Об этом Олег Рубан заявил в комментарии РБК-Украина.

"Обязательно - школы, лицеи, ВУЗы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции. Поэтому, сегодня разрабатываются все соответствующие профилактические меры, чтобы они работали и жизнь не останавливалась", - сказал Рубан.

Напомним, в Госпотребслужбе прогнозируют рост количества случаев коронавируса в Киеве в сентябре.

Также ранее сообщалось, что в Украине перед началом учебного года не будут проводить тестирование на коронавирус для учителей.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для работы школ с 1 сентября, согласно которым для начала учебного процесса необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь