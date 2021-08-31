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Школы Киева будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве установлен ряд запретов в школах. От родителей будут требовать COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Родителям запретят посещать учебные заведения без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

Этот запрет действует во всех зонах карантина.

Напомним, начиная с 1 сентября, учебные заведения Киева продолжат работу в штатном режиме.

Отметим, Минздрав дал рекомендации по проведению "первого звонка" в условиях карантина.

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