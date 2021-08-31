Школы Киева будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе

В Киеве установлен ряд запретов в школах. От родителей будут требовать COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

Родителям запретят посещать учебные заведения без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

Этот запрет действует во всех зонах карантина.