Школьник распылил газовый баллончик на уроке: в Полтаве ученики лицея попали в больницу с отравлением

В среду, 17 ноября, в больницу Полтавы поступили с отравление ученики местного лицея. Медики сообщили об инциденте в полицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавского районного управления полиции Полтавской области в Facebook.
ЧП произошел в полтавском лицее № 32 "Европейский" около 09:45. На уроке химии один из учеников распылил в классе газовы баллончик "Перец-4". 12-летний школьник нажал на клапан и в результате произошел выброс раздражающего аэрозоля.
Учителя решили доставить учеников в медицинское учреждение для осмотра. Там врачи констатировали, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Однако медики сообщили об инциденте правоохранителям.
Сейчас полиция работает в лицее для установления всех обстоятельств. После этого будет принято соответствующее правовое решение.