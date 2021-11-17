Школьник распылил газовый баллончик на уроке: в Полтаве ученики лицея попали в больницу с отравлением

ЧП произошел в полтавском лицее № 32 "Европейский" около 09:45. На уроке химии один из учеников распылил в классе газовы баллончик "Перец-4". 12-летний школьник нажал на клапан и в результате произошел выброс раздражающего аэрозоля.

Учителя решили доставить учеников в медицинское учреждение для осмотра. Там врачи констатировали, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Однако медики сообщили об инциденте правоохранителям.

Сейчас полиция работает в лицее для установления всех обстоятельств. После этого будет принято соответствующее правовое решение.

Фото: ученики лицея отравились после того, как школьник распылил на уроке газовый баллончик (facebook.com/permalink.php?story_fbid=132006722535707&id=101731735563206)