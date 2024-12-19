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У школі Вінниці виник конфлікт: батько учениці побив вчителя під час сварки

Україна, Четвер 19 грудня 2024 15:36
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У школі Вінниці виник конфлікт: батько учениці побив вчителя під час сварки Фото: побив вчителя через звинувачення в образі доньки (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні у Вінницькому ліцеї №6 стався скандальний інцидент, батько однієї з учениць побив вчителя трудового навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Вінниця Online".

У Вінницькому ліцеї №6 стався резонансний інцидент. Батько однієї з учениць напав на вчителя трудового навчання, звинувативши його в образі своєї доньки. Конфлікт закінчився серйозними травмами для педагога.

Словесна перепалка переросла в бійку

За словами очевидців, між батьком та вчителем виникла напружена розмова, яка швидко переросла в бійку.

Педагога госпіталізували з діагнозом струс мозку та перелом носа. Наразі лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що 14 вересня 2023 року на Рівненщині вчитель на уроці застосував фізичну силу до учня. Він жорстоко бив дитину ногами у всіх на очах.

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