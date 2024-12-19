У школі Вінниці виник конфлікт: батько учениці побив вчителя під час сварки

Сьогодні у Вінницькому ліцеї №6 стався скандальний інцидент, батько однієї з учениць побив вчителя трудового навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Вінниця Online".

У Вінницькому ліцеї №6 стався резонансний інцидент. Батько однієї з учениць напав на вчителя трудового навчання, звинувативши його в образі своєї доньки. Конфлікт закінчився серйозними травмами для педагога.

Словесна перепалка переросла в бійку

За словами очевидців, між батьком та вчителем виникла напружена розмова, яка швидко переросла в бійку.

Педагога госпіталізували з діагнозом струс мозку та перелом носа. Наразі лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.