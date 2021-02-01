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В школе Кропивницкого массовое отравление. Младшие классы отправили на дистанционку

Автор: РБК-Украина

В одной из школ Кропивницкого произошло массовое отправление детей. Более десяти учеников 1-4 класса обратились к медикам из-за слабости и тошноты, двое из них госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Кировоградской области.

Как сообщается, 28 января родители учеников младшей школы, которые не пришли на уроки, поступили сообщения с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры. К обеду еще четверо детей обратились за помощью к медсестре.

"За консультацией к семейному врачу 28-29 января обратились 12 учеников, из них двое были госпитализированы с диагнозом диарея неустановленной этиологии", - говорится в сообщении.

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Все пострадавшие питались в школьной столовой. По результатам санитарно-эпидемиологического обследования специалисты установили нарушение требований действующего законодательства.

"Сейчас продолжаются лабораторные исследования образцов пищевых продуктов, смывов с оборудования пищеблока, питьевой воды, готовых блюд, отобранных на пищеблоке", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с 29 января работа столовой была приостановлена. Питание учеников на данный момент не осуществляется. В столовой провели заключительную дезинфекцию.

В то же время, ученики 1-4 классов временно переведены на дистанционную форму обучения.

Напомним, в марте прошлого года в Винницкой области более 10 школьников попали в больницу из-за отравления парами газа. Из-за инцидента полиция открыла уголовное дело.

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Новости Украины Кропивницкийотравление