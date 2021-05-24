Шкарлет о насилии и суицидах в школах: механизмы борьбы отрабатываем с Аваковым

По его словам, для обеспечения безопасности за каждой школой закрепили полицейского. Кроме того, вместе с МВД и Национальной полицией готовят меморандум, который будет предусматривать работу ювенальной полиции.

Шкарлет подчеркнул, что полиция рассматривается как партнер, как защитник прав и свобод всех участников образовательного процесса от агрессивных проявлений и вспышек скрытой агрессии.

"Во-вторых, после нехороших историй с "Синим китом" (суицидальные группы в социальных сетях, - ред.), таблетками, квестами и самоубийствами (это вопиющие случаи) мы с Арсеном Аваковым сегодня очень плотно сотрудничаем над тем, чтобы отработать механизмы, усиливающие профилактику", - отметил министр.

Он также добавил, что в Украине появятся образовательные курсы для детей и родителей по части социальных сетей, а также усилят коммуникацию по вопросу поведения детей в этих сетях.