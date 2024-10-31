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Шість поверхів склалися в одне ціле: під завалами знайшли тіло другого загиблого у Харкові

Фото: під завалами знайшли тіло другої жертви у Харкові після обстрілу багатоповерхівки 30 жовтня (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові під завалами знайшли тіло другої жертви на місці обстрілу багатоповерхівки 30 жовтня. У будинку шість поверхів склалися в одне ціле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка в ефірі телемарафону.

Зараз рятувальники ще здійснюють деблокування тіла 15-річного хлопчика, він мешкав на першому поверсі з бабусею та дідусем.

"Візуально тіло бачать, але на ньому дуже важкі плити. Скоріш за все загинув, оскільки немає ознак життя", - додав Чубенко.

За його словами, рятувальні роботи будуть продовжуватися до того часу, поки повністю, до останньої цеглини, не буде розібрано завали і не буде встановлено, що дійсно нікого там немає.

"Також тут декілька квартир, які обвалилися - їх орендували і у сусідів немає точної інформації, яка кількість людей там мешкала, нема контактів цих людей, нема розуміння, чи знаходилися вони в квартирах в момент влучання. Тому будуть повністю розбирати завали. Шість поверхів фактично склалися в одне ціле, тому дуже складна операція з технічного боку", - зазначив Чубенко.

До того ж, за його даними, це панельний будинок і декілька панелей стін і підлоги зараз висять в повітрі над місцем, де працюють рятувальники. 

"Остання інформація це 12-річний хлопчик, якого деблокували, 35 поранених. Вчорашній хлопчик були невеликі ознаки життя, 40 хвилин співробітники швидкої допомоги його реанімували, але не вдалося повернути до життя", - додав представник прокуратури.

Обстріл Харкова

Увечері 30 жовтня у Харкові пролунав вибух. Росія вкотре атакувала Харків, бомба влучила у багатоповерхівку. Для удару РФ використала ФАБ-500.

Руйнування багатоповерхівки виявилися настільки серйозними, що існувала загроза обвалу деяких конструкцій. Майже повністю був зруйнований цілий під'їзд.

Спочатку повідомлялося про сімох постраждалих, загинула 12-річна дитина. Пізніше кількість постраждалих продовжувала зростати. Станом на 1:00 у Харкові було вже 29 постраждалих.

Наразі людей під завалами у Харкові продовжують шукати.

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