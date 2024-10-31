Шість поверхів склалися в одне ціле: під завалами знайшли тіло другого загиблого у Харкові
У Харкові під завалами знайшли тіло другої жертви на місці обстрілу багатоповерхівки 30 жовтня. У будинку шість поверхів склалися в одне ціле.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка в ефірі телемарафону.
Зараз рятувальники ще здійснюють деблокування тіла 15-річного хлопчика, він мешкав на першому поверсі з бабусею та дідусем.
"Візуально тіло бачать, але на ньому дуже важкі плити. Скоріш за все загинув, оскільки немає ознак життя", - додав Чубенко.
За його словами, рятувальні роботи будуть продовжуватися до того часу, поки повністю, до останньої цеглини, не буде розібрано завали і не буде встановлено, що дійсно нікого там немає.
"Також тут декілька квартир, які обвалилися - їх орендували і у сусідів немає точної інформації, яка кількість людей там мешкала, нема контактів цих людей, нема розуміння, чи знаходилися вони в квартирах в момент влучання. Тому будуть повністю розбирати завали. Шість поверхів фактично склалися в одне ціле, тому дуже складна операція з технічного боку", - зазначив Чубенко.
До того ж, за його даними, це панельний будинок і декілька панелей стін і підлоги зараз висять в повітрі над місцем, де працюють рятувальники.
"Остання інформація це 12-річний хлопчик, якого деблокували, 35 поранених. Вчорашній хлопчик були невеликі ознаки життя, 40 хвилин співробітники швидкої допомоги його реанімували, але не вдалося повернути до життя", - додав представник прокуратури.
Обстріл Харкова
Увечері 30 жовтня у Харкові пролунав вибух. Росія вкотре атакувала Харків, бомба влучила у багатоповерхівку. Для удару РФ використала ФАБ-500.
Руйнування багатоповерхівки виявилися настільки серйозними, що існувала загроза обвалу деяких конструкцій. Майже повністю був зруйнований цілий під'їзд.
Спочатку повідомлялося про сімох постраждалих, загинула 12-річна дитина. Пізніше кількість постраждалих продовжувала зростати. Станом на 1:00 у Харкові було вже 29 постраждалих.
Наразі людей під завалами у Харкові продовжують шукати.
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