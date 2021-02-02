Шимкив: свободный доступ к вакцинам от COVID-19 появится не раньше начала 2022 

Люди в разных странах смогут получить свободный доступ к вакцинам от COVID-19 не раньше начала следующего года.

Об этом заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в эфире радио НВ, посвященном совместному спецвыпуску "Победить корону" журнала "НВ" и британского The Economist.

По его словам, для этого есть объективные причины. В частности, глобальная потребность мира в вакцинах.

"Свободный доступ к вакцинам появится в начале следующего года. На сегодняшний день в этих препаратах есть глобальная потребность мира, а мощности компаний, которые их производят, - ограничены. Соответственно, свободный доступ к вакцинам появится тогда, когда глобальные потребности будут удовлетворены. А пока они будут производиться и поставляться по требованию государств", - отметил Дмитрий Шимкив.

Комментируя вопрос свободного передвижения людей по миру, он не исключил, что отдельные страны будут более лояльными к истории вакцинации и, соответственно, условия их посещения будут менее жесткими.

Шимкив также не исключил, что вопрос универсализации ковидного паспорта будет заниматься ВОЗ, которая поможет странам урегулировать разногласия.

Глава совета директоров Darnitsa Group также объяснил, как высчитывается процент эффективности той или иной вакцины.

"Когда происходит тестирование вакцины, есть выборка людей, которые тестируют ее, и есть группа людей, которые получают плацебо. Участники не знают, у кого плацебо, а у кого реальная вакцина. Это называется двойное слепое тестирование. Далее, соответственно, происходит наблюдение за людьми, получившими реальные препараты. И в определенные временные промежутки после введения препарата происходит замер: сколько людей заболело в каждой группе, а сколько - нет. Вот этот процент эффективности и означает, сколько людей в выборке среди вакцинированных не заболели по отношению к группе плацебо", - отметил Шимкив.

Он также отметил, что в разных странах, принимавших участие в исследовании, процент эффективности вакцин может варьироваться и рассчитывали его, основываясь только на полученных собственных данных.

В качестве примера он привел Sinovac. Было сообщено об эффективности препарата этого производителя по промежуточным результатам исследований в Индонезии на уровне 65%, в Турции - 91%, а в Бразилии 50%. Однако ни одна страна не предоставила необходимой информации относительно того, какое количество людей, которые были вакцинированы, включено в анализ эффективности, какого возраста, какая была продолжительность наблюдения за вакцинированными и, наконец, какова была эпидемиологическая ситуация в стране в течение наблюдения.

По его мнению, когда речь идет о сравнении вакцин и их эффективности, необходимо иметь полную информацию об особенностях исследования, совокупно оценивать результаты, полученные в разных странах для одной и той же вакцины и понимать, что такая оценка эффективности сделана на достаточной выборке людей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения Украины может изменить национальный план вакцинации от COVID, чтобы президент Владимир Зеленский и руководство страны одними из первых получили вакцину. Ожидается, что они могут привиться публично.