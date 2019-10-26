"Шикарная": Алина Гросу ошеломила пикантным образом в стиле 90-х

Артистка не перестает удивлять своих поклонников
Украинская певица Алина Гросу, которая недавно сверкнула пышной грудью в пикантной фотосессии, на этот раз сделала снимки в стиле 90-х годов. Новые фотографии артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
При этом певица подчеркнула, что у нее такое настроение, в котором ем хочется танцевать грязные танцы под луной.
Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
На фотографиях Алина Гросу позирует в черном комбинезоне с глубоким декольте. Также на ней надето пальто с леопардовым принтом.
Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Пользователи сети прокомментировали новые снимки артистки.
Скриншоты с Insatagram
Напомним, что Алина Гросу перевоплотилась в героиню культового "ужастика" "Семейка Адамс". В Insatagram певица выставила серию снимков в образе Уэнсдэй. Она также рассказала о новых фильмах, которые уже успела посмотреть.
Мы также писали о том, что Алина Гросу очаровала эффектной фотосессией в ярком воздушном наряде. Певица позировала в роскошном женственном образе.