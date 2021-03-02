В шести областях Украины превышен показатель госпитализаций из-за COVID

В Украине в шести областях превышен показатель госпитализаций среди пациентов с коронавирусом. Самая плохая ситуация в Ивано-Франковской области.
Так, по состоянию на 2 марта, в Украине превышен показатель госпитализаций в Ивано-Франковской (146 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (99,1), Закарпатской (90,4), Черновицкой (88), Житомирской (74,8) и Николаевской (61,4) областях.
По другим показателям все регионы соответствуют требованиям Минздрава.
При этом в "красной" зоне находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, в "оранжевой" - Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская и Тернопольская области. Остальные регионы - в "желтой" зоне.
Напомним, в Украине за сутки выявили 5 336 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).
Также РБК-Украина писало, что ученые НАН заявили о резком росте количества летальных случаев в Украине.