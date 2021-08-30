В шести областях Украины появились новые участки с радарами измерения скорости TruCam

"Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 319 участках", - сообщили в Национальной полиции.

Отмечается, что приборы запустили на 10 новых участках в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях.

Где именно будут работать приборы TruCAM

Донецкая область

г. Краматорск, ул Левобережная

Житомирская область

4-9 км автодороги P-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище

Запорожская область

г. Запорожье, ул. Скворцова

г. Бердянск, Мелитопольское шоссе

Ивано-Франковская область

51-55 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга

137-139 км автодороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга

113-116 км автодороги Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский

Кировоградская область

г. Кропивницкий, ул. Вокзальная

г. Кропивницкий, ул. Мурманская

Харьковская область

519-532 км автодороги М-03 Киев - Харьков - Должанский

В полиции добавили, что об использовании приборов измерения скорости водителей извещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений. Также в местах фиксации нарушений скоростного режима будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.