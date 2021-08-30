В шести областях Украины появились новые участки с радарами измерения скорости TruCam

В понедельник, 30 августа, на автомобильных дорогах Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областей заработали приборы фото- и видеофиксации нарушений скорости TruCAM.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Патрульной полиции
"Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 319 участках", - сообщили в Национальной полиции.
Отмечается, что приборы запустили на 10 новых участках в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях.
Где именно будут работать приборы TruCAM
В полиции добавили, что об использовании приборов измерения скорости водителей извещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений. Также в местах фиксации нарушений скоростного режима будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.