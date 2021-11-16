Шесть обстрелов на Донбассе: боевики применили гранатометы различных систем

В понедельник, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли позиции воинов ООС из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7:00, 16 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.
Напомним, 14 ноября боевики 19 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий пострадал водитель-санитар.