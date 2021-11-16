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Шесть обстрелов на Донбассе: боевики применили гранатометы различных систем

Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли позиции воинов ООС из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00, 16 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

Напомним, 14 ноября боевики 19 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий пострадал водитель-санитар.

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ДонбассООС