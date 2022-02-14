Шесть нарушений на Донбассе: оккупанты стреляли из минометов и противотанковых гранатометов

Пророссийские боевики с начала 13 февраля шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов позиций ООС потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
В частности, возле Катериновки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия. Недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в окрестностях Водяного вооруженные формирования РФ применили минометы калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.
Напомним, 12 февраля на Донбассе зафиксировали четыре обстрела со стороны боевиков.
Отметим, 11 февраля в результате вражеских обстрелов на Донбассе ранили украинского военного.