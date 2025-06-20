Схема на 5 млрд. Що відомо про справу співвласниці iBox Bank Шевцова, яка у міжнародному розшуку

Колишню голову Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову було оголошено у міжнародний розшук понад півтора року тому. Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинувачує її у фінансових махінаціях на значні суми та організацію схем щодо відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн казино. Дізнавшись про офіційні звинувачення та відкриття справи, сама Альона та двоє її пособниць втекли за кордон. Що відомо сьогодні про справу – в нашому матеріалі.

БЕБ вдалося отримати дозвіл та провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. За результатами розслідування, Альоні Шевцовій висунуто звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося знайти тільки одну із пособниць Шевцової – Ірину Циганок. Її затримали польські правоохоронці у рамках міжнародної співпраці з Україною. Наразі обговорюється питання екстрадиції підозрюваної. Але головна фігурантка справи досі на свободі.

За непідтвердженими даними, наразі Альона Шевцова мешкає в Об’єднаних Арабських Еміратах. Де знаходиться ще одна пособниця Шевцової – Зоя Нестеровська – наразі невідомо.

Тим не менш, слідство щодо їхньої справи триває, в суді розглядаються позови щодо багатомільйонного штрафу іншій заснованій Шевцовою компанії, а сама Шевцова навіть потрапила у санкційний список РНБО.

Як вивести мільярди непомітно

За даними розслідування БЕБ, з 2021 року Альона Шевцова налагодила ефективну фінансову схему відмивання коштів. Йдеться про так званий "міскодинг". Гравці онлайн казино поповнювали свої ігрові акаунти через мережу терміналів iBox по всій Україні. Але у графі “призначення платежа” вказували, що сплачують комунальні послуги чи купівлю товарів. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов'язаних із нелегальними казино. Шевцова заздалегідь створила такі юрособи, які відкрили бізнес рахунки в iBox Bank.

Платежі не викликали ані підозри у Нацбанку (НБУ), ані цікавості у податкової. За оцінками БЕБ Шевцова та її пособниці змогли "відмити" приблизно 5 мільярдів гривень. Нелегальний гральний бізнес також отримав відчутні грошові зиски, але скільки змогли зекономити онлайн казино на ухиленні від сплати податків, наразі важко оцінити.

Незаконні фінансові операції не обмежилися лише відмиванням коштів через iBox Bank. Ще один її бізнес – фінансова компанія “ЛЕО” з однойменною платіжною системою – також допомагав збагатитися і тіньовим гральним структурам, і самій Шевцовій. До того моменту, коли на діяльність цих компаній не звернули увагу державні органи.

Падіння схеми

Починаючи з 2023 року справи Шевцової та її бізнесів значно погіршились. З одного боку, після неодноразового ігнорування попереджень державного регулятора, iBox Bank втратив ліцензію та був ліквідований. Як зазначено в заяві НБУ, рішення було прийнято "у зв’язку із систематичним порушення Банком (iBox, – ред.) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". До того, як відкликати ліцензію, Нацбанк надсилав офіційні попередження керівництву iBox Bank, накладав штрафи та зупиняв окремі транзакції, але жодної реакції з боку самого iBox Bank не було.

Проти ФК "ЛЕО" також було застосовано заходи. У 2023 році Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти компанії строком на 5 років. З іншого боку, діяльність компанії привернула до себе увагу і Нацбанку, який скасував реєстрацію платіжної системи LEO та виключив інформацію про неї з Реєстру платіжної інфраструктури. Також, регулятор наклав на “ЛЕО” штраф у розмірі 73,5 млн грн.

Проте, цей штраф і досі не сплачено: компанія подала позов до суду щодо незаконності штрафу, і розслідування справи досі триває. А точніше – йде по колу. НБУ заявив, що оскаржить у касаційному суді рішення Київського окружного адміністративного суду та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду щодо скасування штрафу ТОВ "ФК ЛЕО". Але Верховний суд повернув справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Чи спрацюють докази

Сама Шевцова відкидає будь-які звинувачення на свою адресу. Вона запевняє, що всі ліквідації, анулювання ліцензій та підозри у фінансових зловживаннях, – це лише спроби певних високопосадовців атакувати її бізнес. "Я геть не розумію, за що проти мене були застосовані санкції. Я патріот своєї країни не на словах, а на ділі підтримувала наших захисників, починаючи з 24 лютого 2022, і робила все для створення надійного тилу, платила податки, розвивала бізнес", – заявляла Шевцова на своїй FB сторінці.

Проте, і дати хід справі активно заважає. "Адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з'являються на судові засідання", – йдеться у заяві БЕБ.

Дісталося і суддям. Рішення про дозвіл БЕБ на здійснення спеціального досудового розслідування “було ухвалено, попри безпрецедентну інформаційну атаку та особисте переслідування суддів Личаківського районного суду м.Львова".

Перспективи отримання вироку для Альони Шевцової та її посібниць наразі виглядають невпевнено. Головна фігурантка справи досі в міжнародному розшуку. Національний банк поки що не може домогтися сплати штрафу від ФК "ЛЕО" Шевцової. Юридичні проволочки адвокатів дозволяють розтягувати час розгляду справи на необмежений термін. І навіть маючи докази відмивання мільярдів гривень у незаконний спосіб, правоохоронці не можуть притягнути Шевцову до відповідальності.