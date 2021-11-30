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Шел на работу: под Херсоном поезд сбил патрульного полицейского

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 30 ноября, в Херсонской области поезд сбил 22-летнего патрульного полицейского Владислава Завистовского. В это время он шел на службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины в Facebook.

Трагедия произошла утром около 07:00, когда лейтенант полиции из управления патрульной полиции в Херсонской области шел на работу. Он переходил железнодорожные пути и попал под поезд. От полученных травм молодой правоохранитель погиб на месте.

Известно, что Владислав вступил в ряды патрульной полиции в 2019 году.

По указанному факту следователями начато уголовное производство по ч.3 ст.276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины.

Фото: под Херсоном поезд сбил 22-летнего патрульного (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, 29 ноября в Волынской области в отделении патрульной полиции один из правоохранителей покончил жизнь самоубийством. Он застрелился в туалете.

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Патрульная служба