"Шегини" открылись: пункт пропуска работает по новым правилам (фото)

Пешеходный пункт пропуска "Шегини" изменил правила работы. С 16 мая "Шегини-Медика" является первым и единственным на украинско-польской границе пункт пропуска, где границу можно пересечь в пешем порядке.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, "Шегини-Медика" является единственным пунктом пропуска, где оборудован новый пеший переход.

"Распоряжением Правительства от 13 мая 2020 № 542-р с полуночи 16 мая 2020 возобновлена работа пункта пропуска" Шегини "на границе с Польшей. Это единственный пункт пропуска на украинском-польском участке, где оборудован пеший переход. Отметим, что в настоящее время осуществляется пропуск граждан только в пешем порядке, так как смежной стороной работа автомобильного направления не была восстановлена", - говорится в сообщении.

С начала работы пункта пропуска в Украину прошло 325 граждан, из Украины – 83.

Для граждан, следующих в Украину есть определенные ограничения, которые предусмотрены законодательством (предложение прохождения обсервации, тестирование, установка программы "Дія. Вдома" на их смартфонах, предупреждения о необходимости прохождения самоизоляции по указанному ими адресу). Также у выхода из пункта пропуска ДСНС установила палатку, где делают тесты. Работники таможни обеспечены средствами защиты и сантиайзерами.

В издании Depo.Львів опубликовали снимки, сделанные на пункте пропуска.

Пункт пропуска "Шегини" работает по новым правилам (фото: lviv.depo.ua)

Напомним, что ранее Криклий заявил о запуске регулярных авиаперевозок.

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