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Шедевр у Руані: удар Світоліної шокував суперницю і підкорив WTA (відео)

Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)
Автор: Андрій Костенко

Удар Еліни Світоліної в переможному фіналі турніру в Руані став найкращим у квітні за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням офіційний сайт організації.

WTA відзначила потужний "постріл" українки в поєдинку проти сербки Ольги Даниловіч. За рахунку 5:5 (15:15) у другому сеті Світоліна пробила точно в ліву від суперниці частину корту, максимально близько до лінії, і завершила розіграш у свою користь.

Цей матч став для українки переможним на турнірі у французькому Руані. Вона обіграла Даниловіч у двох сетах і здобула перший трофей за два останні сезони та 18-й у кар'єрі. Також у Франції українка продовжила свою серію переможних матчів, яку потім на "тисячнику" в іспанському Мадриді довела до 11 матчів поспіль.

Загалом WTA обрала сім ударів, які претендували на звання найкращого у квітні. Серед конкуренток Світоліної були – Пейтон Стернс (США), Юлі Німайєр (Німеччина), Катержина Сінякова (Чехія), "нейтральні" Аріна Соболенко та Мірра Андреєєва, а також пара Керолайн Доулгайд та Дезіре Кравчик (США).

Але за підсумками голосування першість віддали першій ракетці України.

Це вже друге поспіль визнання для вітчизняних  тенісисток. У березні ударом місяця WTA назвала ефектний ейс Марти Костюк, виконаний з-під руки в матчі проти "нейтральної" росіянки Анни Блінкової.

Раніше повідомили, з ким зіграють Світоліна, Костюк і Ястремська на турнірі WTA 1000 у Римі.

А екс-чемпіон світу з боксу Джошуа розповів про намір відвідати Україну.

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ТенісЕліна Світоліна