Шедевр у Руані: удар Світоліної шокував суперницю і підкорив WTA (відео)

WTA відзначила потужний "постріл" українки в поєдинку проти сербки Ольги Даниловіч. За рахунку 5:5 (15:15) у другому сеті Світоліна пробила точно в ліву від суперниці частину корту, максимально близько до лінії, і завершила розіграш у свою користь.

Svitolina STRIKES



The shot of the month winner for April is.... @ElinaSvitolina!



Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/UXNjXnHjco