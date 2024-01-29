ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Щонайменше половина бойовиків ХАМАСу в Секторі Газа вбито або поранено, - Галлант

Понеділок 29 січня 2024 19:52
UA EN RU
Щонайменше половина бойовиків ХАМАСу в Секторі Газа вбито або поранено, - Галлант Фото: міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Щонайменше половину бойовиків ХАМАСу в Секторі Газа було вбито або поранено.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми ведемо довгу війну, але врешті-решт ми розіб'ємо ХАМАС. Терористи залишаються, і ми боремося з осередками опору... На це підуть місяці, а не один день", - заявив він.

Міністр зазначив, що у бойовиків ХАМАС немає ні постачання, ні боєприпасів, ні підкріплень.

"Їм важко піклуватися про себе, про своїх поранених і про інші речі. Ми вбили вже чверть терористів ХАМАС, принаймні стільки ж поранених", - заявив він.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали військову атаку на територію Ізраїлю із Сектора Гази. За перші кілька днів радикальні ісламісти вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

22 січня Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектору Газа. Операція супроводжується масштабними бойовими діями.

24 січня Ізраїль та ХАМАС досягли попередньої угоди про припинення вогню на місяць та нової угоди для звільнення заручників.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль припинити завдавати додаткових збитків цивільному населенню в регіоні бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль ХАМАС Сектор Газа
NEWS
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда