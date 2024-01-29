Щонайменше половина бойовиків ХАМАСу в Секторі Газа вбито або поранено, - Галлант

Щонайменше половину бойовиків ХАМАСу в Секторі Газа було вбито або поранено.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми ведемо довгу війну, але врешті-решт ми розіб'ємо ХАМАС. Терористи залишаються, і ми боремося з осередками опору... На це підуть місяці, а не один день", - заявив він.

Міністр зазначив, що у бойовиків ХАМАС немає ні постачання, ні боєприпасів, ні підкріплень.

"Їм важко піклуватися про себе, про своїх поранених і про інші речі. Ми вбили вже чверть терористів ХАМАС, принаймні стільки ж поранених", - заявив він.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали військову атаку на територію Ізраїлю із Сектора Гази. За перші кілька днів радикальні ісламісти вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

22 січня Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектору Газа. Операція супроводжується масштабними бойовими діями.

24 січня Ізраїль та ХАМАС досягли попередньої угоди про припинення вогню на місяць та нової угоди для звільнення заручників.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль припинити завдавати додаткових збитків цивільному населенню в регіоні бойових дій.

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