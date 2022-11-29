Щоб вижити і вистояти. Єрмак закликав збільшити виробництво озброєння

"Наша мета - відновити кордони 1991 року. Але на цьому боротьба демократій проти агресивної диктатури, швидше за все, не закінчиться. Щоб вижити й вистояти, демократії мають мобілізуватися зараз. Потрібно розвивати стійкість. Необхідно збільшити обсяги оборонного виробництва", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні в Бухаресті розпочнеться дводенний саміт НАТО, на якому зберуться голови МЗС країн Альянсу та обговорять довгострокову підтримку України.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також закликав країни Альянсу терміново наростити виробництво озброєння.

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