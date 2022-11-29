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Щоб вижити і вистояти. Єрмак закликав збільшити виробництво озброєння

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сучасним демократичним країнам слід наростити обсяги виробництво озброєння вже зараз, оскільки боротьба проти диктатури навряд чи завершиться з перемогою України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Наша мета - відновити кордони 1991 року. Але на цьому боротьба демократій проти агресивної диктатури, швидше за все, не закінчиться. Щоб вижити й вистояти, демократії мають мобілізуватися зараз. Потрібно розвивати стійкість. Необхідно збільшити обсяги оборонного виробництва", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні в Бухаресті розпочнеться дводенний саміт НАТО, на якому зберуться голови МЗС країн Альянсу та обговорять довгострокову підтримку України.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також закликав країни Альянсу терміново наростити виробництво озброєння.

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Андрій ЄрмакВійна Росії проти України