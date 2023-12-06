Про що запитати майстра манікюру, щоб маленький поріз не коштував вам здоров’я

Ризик vs краса. Чи варто ризикувати?

Люди підхоплюють інфекції трьома способами:

повітряно-крапельним шляхом;

через слизові оболонки;

через кров.

Оскільки більшість інструментів для манікюру та педикюру можуть проникати в шкірний покрив і пошкоджувати судини, шляхом зараження є третій, тобто через кров.

А перелік захворювань, якими клієнти ризикують заразитися без належної обробки інструментів, - досить серйозний.

Оніхомікоз (грибок на нігтях)

Стати носієм грибка, але при цьому мати модний манікюр - сумнівне задоволення. Та й про красу невдовзі доведеться забути. Поступово нігтьова пластина почне змінювати колір і відшаровуватися. Добра новина лише в тому, що грибок лікується.

Гепатит B

Це захворювання уражає печінку і може призводити до цирозу та раку. Для зараження не обов’язково, щоб вам розрізали палець - достатньо навіть невеликої ранки, як-от укол голкою (любителі пірсингу й татуювань теж у зоні ризику). При цьому хронічний гепатит B невиліковний і потребує пожиттєвої терапії, яка спрямована лише на сповільнення розвитку цирозу, раку та збільшення тривалості життя.

Гепатит С

Це захворювання печінки також може призводити до цирозу і раку. Гепатит С можна повністю вилікувати у 95% випадків, але його підступність у тому, що він може тривалий час перебігати безсимптомно. Недарма його називають "лагідним убивцею" - нерідко прояви виникають на пізніх стадіях, коли печінка вже уражена цирозом чи онкологічним процесом.

ВІЛ

Вірус імунодефіциту людини уражає імунну систему, порушує захисні функції організму, а це призводить до беззахисності перед іншими інфекціями та захворюваннями. Відбуваються вторинні інфекційні процеси, формуються новоутворення, може розвинутися СНІД. Втім, ВІЛ не стійкий у зовнішньому середовищі, тому імовірність зараження ним під час манікюру чи педикюру низька. Проте й такі випадки трапляються.

Тож що важливо уточнити у майстра?

Треба запам’ятати головне: інструменти багаторазового використання недостатньо просто обробити спиртом, хлоргексидином чи антисептиком для рук. Для цих інструментів обов’язковими є дезінфекція високого рівня та стерилізація.

Різниця між дезінфекцією і стерилізацією полягає в тому, що стерилізація знищує всі форми бактерій і віруси, а дезінфекція - лише деякі з них (наприклад, вона не вбиває спори бактерій). Саме тому дезінфекція має передувати стерилізації.

Для дезінфекції інструментів майстер манікюру повинен використовувати:

2% глутаровий альдегід протягом 20 хвилин за температури 35°С;

0,55% розчин ортофталевого альдегіду;

7,5% розчин перекису водню;

7,35% перекису водню + 0,23% надоцтова кислота/1% перекис водню + 0,08% пероцтова кислота;

гіпохлорит з вмістом активного хлору понад 650-675.

Важливий нюанс: перекис водню роз’їдає мідь, цинк та латунь, а пероцтова кислота і гіпохлорит спричиняють корозію металевих виробів. Тому манікюрні інструменти для багаторазового використання мають бути виготовлені з нержавіючої медичної сталі. Цей матеріал має підвищену стійкість до корозії і не пошкоджується у водному, лужному й кислотному середовищі.

Після дезінфекції всі інструменти мають пройти стерилізацію, яка може бути:

хімічною (спеціальні розчини);

фізичною (сухожарова шафа чи автоклав);

комбінованою (хімічна + фізична).

Перед фізичною стерилізацією майстер повинен помістити інструмент у спеціальний одноразовий крафт-пакет. Обробка має тривати не менше 30 хвилин за температури понад 200°С.

Для хімічної стерилізації використовують 2% глутаровий альдегід, який вбиває не лише бактерії та грибки, а й віруси гепатиту С, В, ВІЛ, герпесвіруси, спори бактерій. Але інструменти в ньому треба витримувати мінімум 10 годин за температури 20-25°С. Саме тому набір після попереднього клієнта, який дістали з розчину через 20 хвилин, вам не підходить, адже фактично він не простерилізований.

Тож слід уточнювати, чи в належній концентрації містяться речовини в розчинах, які використовує майстер, і як довго тривала обробка. А також не варто соромитися попросити оглянути крафт-пакет до того, як майстер його відкриє. На крафт-пакеті має бути інструкція - не полінуйтеся її прочитати. Якщо стерилізацію виконано правильно, кружечок-маркування на упаковці змінить колір.

Щодо пилочок, то вони мають бути одноразовими - якісно їх знезаразити неможливо.

І ще одна порада: краще оминати стійки з експрес-манікюром у торгових центрах і мінісалони на ринках, де немає навіть крана з проточною водою.