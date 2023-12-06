Про що запитати майстра манікюру, щоб маленький поріз не коштував вам здоров’я

Кожна жінка, яка відвідує майстра манікюру, хоча б раз виходила від нього з порізаним пальцем. І майже кожна при цьому потай хвилювалася і навіть злилася, чи не заразили її якоюсь інфекцією. Водночас небагато клієнток нейл-студій наважуються прямо запитати, чи гарантує майстер безпеку процедури, як обробляються інструменти, скільком людям за день цими щипцями, ножицями чи насадками вже зроблено манікюр.

Під час підготовки публікації також використано дані Всесвітньої організації охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.

Про те, які інфекції можна підхопити заради доглянутих нігтів, а також про запитання, які варто поставити майстру до початку процедури, РБК-Україна розповіла лікарка-інфекціоністка Анастасія Лішневська.

Ризик vs краса. Чи варто ризикувати?

Люди підхоплюють інфекції трьома способами:

повітряно-крапельним шляхом;

через слизові оболонки;

через кров.

Оскільки більшість інструментів для манікюру та педикюру можуть проникати в шкірний покрив і пошкоджувати судини, шляхом зараження є третій, тобто через кров.

А перелік захворювань, якими клієнти ризикують заразитися без належної обробки інструментів, - досить серйозний.

Оніхомікоз (грибок на нігтях)

Стати носієм грибка, але при цьому мати модний манікюр - сумнівне задоволення. Та й про красу невдовзі доведеться забути. Поступово нігтьова пластина почне змінювати колір і відшаровуватися. Добра новина лише в тому, що грибок лікується.

Гепатит B

Це захворювання уражає печінку і може призводити до цирозу та раку. Для зараження не обов’язково, щоб вам розрізали палець - достатньо навіть невеликої ранки, як-от укол голкою (любителі пірсингу й татуювань теж у зоні ризику). При цьому хронічний гепатит B невиліковний і потребує пожиттєвої терапії, яка спрямована лише на сповільнення розвитку цирозу, раку та збільшення тривалості життя.

Гепатит С

Це захворювання печінки також може призводити до цирозу і раку. Гепатит С можна повністю вилікувати у 95% випадків, але його підступність у тому, що він може тривалий час перебігати безсимптомно. Недарма його називають "лагідним убивцею" - нерідко прояви виникають на пізніх стадіях, коли печінка вже уражена цирозом чи онкологічним процесом.

ВІЛ

Вірус імунодефіциту людини уражає імунну систему, порушує захисні функції організму, а це призводить до беззахисності перед іншими інфекціями та захворюваннями. Відбуваються вторинні інфекційні процеси, формуються новоутворення, може розвинутися СНІД. Втім, ВІЛ не стійкий у зовнішньому середовищі, тому імовірність зараження ним під час манікюру чи педикюру низька. Проте й такі випадки трапляються.

Тож що важливо уточнити у майстра?

Треба запам’ятати головне: інструменти багаторазового використання недостатньо просто обробити спиртом, хлоргексидином чи антисептиком для рук. Для цих інструментів обов’язковими є дезінфекція високого рівня та стерилізація.

Різниця між дезінфекцією і стерилізацією полягає в тому, що стерилізація знищує всі форми бактерій і віруси, а дезінфекція - лише деякі з них (наприклад, вона не вбиває спори бактерій). Саме тому дезінфекція має передувати стерилізації.

Для дезінфекції інструментів майстер манікюру повинен використовувати:

2% глутаровий альдегід протягом 20 хвилин за температури 35°С;

0,55% розчин ортофталевого альдегіду;

7,5% розчин перекису водню;

7,35% перекису водню + 0,23% надоцтова кислота/1% перекис водню + 0,08% пероцтова кислота;

гіпохлорит з вмістом активного хлору понад 650-675.

Важливий нюанс: перекис водню роз’їдає мідь, цинк та латунь, а пероцтова кислота і гіпохлорит спричиняють корозію металевих виробів. Тому манікюрні інструменти для багаторазового використання мають бути виготовлені з нержавіючої медичної сталі. Цей матеріал має підвищену стійкість до корозії і не пошкоджується у водному, лужному й кислотному середовищі.

Після дезінфекції всі інструменти мають пройти стерилізацію, яка може бути:

хімічною (спеціальні розчини);

фізичною (сухожарова шафа чи автоклав);

комбінованою (хімічна + фізична).

Перед фізичною стерилізацією майстер повинен помістити інструмент у спеціальний одноразовий крафт-пакет. Обробка має тривати не менше 30 хвилин за температури понад 200°С.

Для хімічної стерилізації використовують 2% глутаровий альдегід, який вбиває не лише бактерії та грибки, а й віруси гепатиту С, В, ВІЛ, герпесвіруси, спори бактерій. Але інструменти в ньому треба витримувати мінімум 10 годин за температури 20-25°С. Саме тому набір після попереднього клієнта, який дістали з розчину через 20 хвилин, вам не підходить, адже фактично він не простерилізований.

Тож слід уточнювати, чи в належній концентрації містяться речовини в розчинах, які використовує майстер, і як довго тривала обробка. А також не варто соромитися попросити оглянути крафт-пакет до того, як майстер його відкриє. На крафт-пакеті має бути інструкція - не полінуйтеся її прочитати. Якщо стерилізацію виконано правильно, кружечок-маркування на упаковці змінить колір.

Щодо пилочок, то вони мають бути одноразовими - якісно їх знезаразити неможливо.

І ще одна порада: краще оминати стійки з експрес-манікюром у торгових центрах і мінісалони на ринках, де немає навіть крана з проточною водою.