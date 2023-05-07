Що заборонено перевозити через кордон: список
Фото: митники пояснили, що не можна перевозити через кордон (Getty Images)
Українцям нагадали перелік речей, які не можна перевозити через кордон. Серед них м'ясні продукти, певні ліки та зброю.
Варто зазначити, що усі речі, перевезені за кордон, матимуть статус "тимчасово ввезених" і повинні покинути країну разом з власником.
Категорично заборонено перевозити через кордон м'ясні та молочні вироби, мова йде про:
- ковбаси, сосиски, сало;
- сири, кисломолочні товари, сир;
- свіже м’ясо/молоко.
Також не можна перевозити понад 20 кг риби і понад 125 грамів осетринової ікри. Для більшого об'єму потрібно оформлювати спеціальний дозвіл.
Крім того, діють обмеження на алкоголь та тютюн. Українцям, які досягли 21-річного віку, можна перевозити:
- міцні алкогольні вироби (не більше 1 л на людину);
- напої міцністю менше 22,3% об. - до 2 літрів на людину;
- пиво (до 16 л);
- вино (крім ігристого - до 4 л);
- дві відкриті пачки сигарет (можна також взяти дві закриті);
- сигари (не більше 10 шт.);
- рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл).
Що ще заборонено перевозити
Суворо заборонено перевозити певні лікарські засоби:
- препарати з наркотичними, психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування;
- сильнодійні лікарські препарати - лише за призначенням або рецептом від лікаря;
- ліки, обсяги яких більше за 500 мл.
Також заборона діє на:
- будь-яку холодну та пневматичну зброю, вогнепальну зброю та аксесуари до неї;
- газові балончики і вибухові речовини;
- більше однієї одиниці побутової техніки;
- тварин та рослини зникаючих видів, а також мінерали, які вважаються народним надбанням;
- отрути і отруйні речовини;
- наркотичні та психотропні речовини;
- вибухові речовини і пристосування;
- токсичні речовини;
- пам'ятки культури без дозволу;
- техніку з порнографічними матеріалами або програмним забезпеченням без ліцензії;
- будь-які матеріали, що закликають до насильства або расизму.