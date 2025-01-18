Що вважається сексуальним домаганням та яке покарання передбачене в Україні: роз’яснення

Закон України №3733-ІХ доповнив Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею 173-7, яка запроваджує адміністративну відповідальність за сексуальні домагання. Сексуальні домагання визначаються як умисні дії сексуального характеру, що вчиняються проти бажання особи, принижують або ображають її.
РБК-Україна дізналося у адвокатки Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Ганни Рябухи, що таке сексуальне домагання та яке покарання передбачене в Україні.
Сексуальне домагання є одним із найсерйозніших порушень прав людини, що завдає значної шкоди постраждалим. В Україні правове регулювання цього явища забезпечується статтею 173-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Вона чітко визначає поняття сексуального домагання, види таких дій і передбачає санкції залежно від тяжкості порушення.
Стаття 173-7 визначає сексуальне домагання як навмисні дії сексуального характеру, здійснені проти волі особи. Вони можуть проявлятися у трьох формах:
Перше порушення. За вчинення сексуального домагання вперше передбачено:
Повторне порушення протягом року. Якщо особа вчинила сексуальне домагання повторно протягом року після притягнення до адміністративної відповідальності, застосовуються суворіші заходи:
Домагання щодо залежної особи. Особливий склад правопорушення передбачений для випадків, коли сексуальне домагання здійснене щодо особи, яка перебуває у матеріальній, службовій чи іншій залежності від правопорушника. У таких випадках санкції збільшуються:
Розгляд справ здійснюється адміністративними судами. Як докази можуть використовуватися свідчення постраждалих, свідків, переписка, аудіо- чи відеозаписи. Постанова суду може бути оскаржена протягом 10 днів.
Ганна Рябуха звертає увагу на те, що Україна поступово інтегрує міжнародні підходи у боротьбу з сексуальним домаганням. Наприклад, у Франції законодавство передбачає не лише штрафи, але й обов’язкову компенсацію моральної шкоди жертвам.
Для посилення ефективності статті 173-7 КУпАП необхідно:
Нагадаємо, 19 грудня 2024 року в Україні набув чинності закон, що запроваджує штрафи за образливі повідомлення сексуального змісту, сексуальні домагання та гендерно обумовлене насильство. Нововведення також спрямовані на посилення захисту прав дітей. РБК-Україна розповідало, яке покарання передбачає цей документ.
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