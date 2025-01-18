UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Що вважається сексуальним домаганням та яке покарання передбачене в Україні: роз’яснення

Фото: Сексуальне насильство
Автор: Тетяна Веремєєва

Закон України №3733-ІХ доповнив Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею 173-7, яка запроваджує адміністративну відповідальність за сексуальні домагання. Сексуальні домагання визначаються як умисні дії сексуального характеру, що вчиняються проти бажання особи, принижують або ображають її.

РБК-Україна дізналося у адвокатки Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Ганни Рябухи, що таке сексуальне домагання та яке покарання передбачене в Україні.

Сексуальне домагання є одним із найсерйозніших порушень прав людини, що завдає значної шкоди постраждалим. В Україні правове регулювання цього явища забезпечується статтею 173-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Вона чітко визначає поняття сексуального домагання, види таких дій і передбачає санкції залежно від тяжкості порушення. 

Що таке сексуальне домагання

Стаття 173-7 визначає сексуальне домагання як навмисні дії сексуального характеру, здійснені проти волі особи. Вони можуть проявлятися у трьох формах: 

  • вербально – образливі коментарі, непристойні пропозиції; 
  • невербально – жести, фізичні рухи з натяком на сексуальний підтекст;
  • через електронні засоби – надсилання непристойних повідомлень, відео чи зображень. 

Санкції за порушення

Перше порушення. За вчинення сексуального домагання вперше передбачено:

  • штраф від 80 до 160 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1360 гривень до 2720 гривень, враховуючи, що неоподатковуваний мінімум становить 17 гривень);
  • громадські роботи строком від 20 до 40 годин – постраждалий може бути залучений до суспільно корисних робіт, які здійснюються під наглядом уповноважених органів;
  • виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку – відраховані кошти спрямовуються до державного бюджету.

Повторне порушення протягом року. Якщо особа вчинила сексуальне домагання повторно протягом року після притягнення до адміністративної відповідальності, застосовуються суворіші заходи:

  • штраф від 160 до 280 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2720 гривень до 4760 гривень);
  • громадські роботи строком від 40 до 60 годин – це можуть бути заходи із благоустрою населених пунктів або допомога соціальним установам;
  • виправні роботи строком від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку.
  • адміністративний арешт строком до 15 діб – це крайній захід, що застосовується у випадках, коли штраф чи інші види покарань визнані недостатніми для виправлення особи.

Домагання щодо залежної особи. Особливий склад правопорушення передбачений для випадків, коли сексуальне домагання здійснене щодо особи, яка перебуває у матеріальній, службовій чи іншій залежності від правопорушника. У таких випадках санкції збільшуються:

  • максимальний розмір штрафу становить 280 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4760 гривень);
  • громадські роботи до 60 годин;
  • виправні роботи до двох місяців;
  • адміністративний арешт обов’язковий при особливо тяжких обставинах.

Доказова база та оскарження

Розгляд справ здійснюється адміністративними судами. Як докази можуть використовуватися свідчення постраждалих, свідків, переписка, аудіо- чи відеозаписи. Постанова суду може бути оскаржена протягом 10 днів. 

Ганна Рябуха звертає увагу на те, що Україна поступово інтегрує міжнародні підходи у боротьбу з сексуальним домаганням. Наприклад, у Франції законодавство передбачає не лише штрафи, але й обов’язкову компенсацію моральної шкоди жертвам. 

Для посилення ефективності статті 173-7 КУпАП необхідно: 

  • збільшити розміри штрафів, враховуючи економічну ситуацію; 
  • запровадити обов’язкову реституцію моральної шкоди постраждалим; 
  • створити освітні програми для підвищення обізнаності про проблему; 
  • розширити систему підтримки для жертв, включаючи юридичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, 19 грудня 2024 року в Україні набув чинності закон, що запроваджує штрафи за образливі повідомлення сексуального змісту, сексуальні домагання та гендерно обумовлене насильство. Нововведення також спрямовані на посилення захисту прав дітей. РБК-Україна розповідало, яке покарання передбачає цей документ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СудШтрафи