Що відбувається з тілом після смерті: ця відеосимуляція шокувала мережу

Що відбувається з тілом після смерті - питання, про яке більшість із нас воліє не замислюватися. Та реалістична відеосимуляція, що стрімко набирає перегляди в мережі, змусила людей подивитися на цю неминучість інакше - і в декого викликала справжній шок.

РБК-Україна пропонує подивитися п’ять основних стадій розпаду тіла, які продемонстровані в симуляції від Zack D. Films на YouTube.

Стадія перша: аутоліз

"Після поховання більшість крові осідає в тих частинах тіла, які ближчі до землі, що спричиняє появу фіолетових і червоних плям на шкірі", - йдеться у відео.

Це і є етап аутолізу, який починається одразу після смерті. Ферменти тіла починають розщеплювати тканини, тіло холоне (це називається algor mortis).

М’язи також тверднуть (це явище відоме як rigor mortis), а шкіра починає змінювати колір.

Аутоліз - перша стадія розкладання тіла (YouTube/@‌zackdfilms)

Стадія друга: вздуття

Через три-п’ять днів після смерті починається стадія вздуття. Вона спричинена бактеріями та ферментами, активними під час аутолізу.

Гази накопичуються в тілі, особливо в області живота, викликаючи помітне здуття. Тіло набуває зеленуватого кольору, у деяких випадках з нього можуть витікати рідини.

Стадія третя: активний розпад

Це приблизно 5-11 день після смерті. Тканини та внутрішні органи починають розкладатися і розріджуватись.

"Усі органи та м’які тканини, включаючи очі, рідшають", - йдеться у симуляції.

Коли м’які тканини повністю розкладаються, залишаються лише волосся, кістки, хрящі та інші побічні продукти розпаду.

Саме на цьому етапі тіло втрачає найбільшу масу. Рідина, що виходить назовні, може спричиняти зморщення або розриви шкіри.

На четвертому етапі шкіра починає відпадати (YouTube/@‌zackdfilms)

Стадія четверта: активний розпад

На 10-25 день тіло переходить у стадію активного розпаду. Більшість маси вже зникла, швидкість розкладання знижується.

М’які тканини продовжують руйнуватись. У цей момент може спостерігатися так зване слизування шкіри - коли шкіра буквально сповзає з кісток.

Стадія п’ята: скелетизація

Цей етап позначає завершення активного розпаду. Він може настати за кілька тижнів або навіть років після смерті.

Тут усе просто: залишається лише скелет, а нігті та зуби випадають унаслідок розкладу м’яких тканин.

Середовище має велике значення для темпу скелетизації.

"Гарячі, сухі умови прискорюють руйнування, тоді як прохолодні, вологі - сповільнюють. Повторні цикли зволоження та висихання можуть спричинити розшарування і тріщини на поверхні кісток", - пояснюється в блозі Trauma Services.

Реакція людей на це відео

Ролик став вірусним через реалістичне відтворення процесів, які зазвичай залишаються поза увагою.

У коментарях до відео користувачі пишуть, що "це одна з причин, чому люди бояться смерті".

"Сумно усвідомлювати, що скільки б ти не доглядав за своєю шкірою - з часом вона все одно розкладеться. Ніщо не вічне", - написав один користувач під відео.

Але дехто реагує з чорним гумором.

"Бро просто дав нам трейлер майбутнього", - пожартував один з коментаторів.

Однак за словами вчених, відео створено не для залякування, а як освітній матеріал, що допомагає краще зрозуміти біологічні процеси після смерті.