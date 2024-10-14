Що не варто робити після вакцинації й чи можна мочити місце уколу: важливі правила

Вакцинація захищає дітей і дорослих від різних інфекцій, а також дозволяє зберегти звичний ритм життя - без хвороб і лікарняних.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.
Після щеплення у МОЗ радять залишатися в пункті вакцинації під наглядом медиків впродовж 30 хвилин. Після цього можна продовжувати свої справи.
Для комфортного перебігу вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правця варто дотримуватись низки простих правил:
Крім того, українцям нагадали, що потрібно уважно прислухатись до свого самопочуття.
"Легке підвищення температури, почервоніння чи біль у місці уколу - це нормальні реакції. Якщо температура тримається понад 37,5°C більш як три дні або з'являються інші симптоми, зверніться до лікаря", - наголосили у МОЗ.
Після щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця можна робити практично все, що і до нього, зокрема:
Крім того, потрібно виділити час на відпочинок - щоб дати організму час на відновлення.
"Пам'ятайте, що навіть після вакцинації ризик захворіти залишається, але перебіг хвороб буде легшим. Вакцинація - це найкраща профілактика. Бережіть себе та своїх близьких - вакцинуйтесь", - зауважили у МОЗ.
Українцям нагадали також, що кампанія додаткової імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця триває з 1 серпня.
"Усі щеплення за Національним календарем - безоплатні. Для отримання щеплення зверніться до сімейного лікаря або найближчого закладу охорони здоров'я", - підсумували у відомстві.
Допис МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні та в деяких інших країнах світу спостерігається тенденція до зниження рівня планових вакцинацій. Однак впродовж останніх 50 років щеплення врятували близько 154 млн людей.
Медики неодноразово нагадували: якщо нехтувати щепленнями, ризик захворюваності на дифтерію, кашлюк і правець значно зростає. Саме тому в Україні затверджено календар вакцинацій, який охоплює як дітей, так і дорослих.
Так, до 16 років всі українці повинні отримати щеплення проти 10 небезпечних інфекцій. Існують також і обов'язкові щеплення для дорослих (наприклад ревакцинацію проти правця та дифтерії треба робити кожні 10 років).
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