Що з вами буде, якщо ядерна бомба вибухне на відстані 2 кілометрів: моторошна симуляція

Опіки, вибухи та випаровування

Ця похмура симуляція, створена Atomic Marvel, використовує ядерний тест Трініті 1945 року як приклад.

Вона розміщує гіпотетичну людину, назвемо її "Містер М'яз" (через відсутність шкіри на візуалізації), на різних відстанях від епіцентру вибуху, наочно демонструючи жахливі наслідки.

Давайте розглянемо, що відбувається з людським тілом на різних дистанціях:

Від 1,27 км до 3,27 км:

Якщо ви перебуваєте на такій відстані, вам загрожує осліплення, опіки другого ступеня та обпалена сітківка.

Можлива тимчасова або постійна втрата слуху.

Згідно зі звітом Проєкту превентивної оборони, ядерна бомба потужністю в десять кілотонн, скинута на Вашингтон, спричинила б серйозні травми або смерть 50% населення в радіусі двох миль через вибух, опіки та радіацію.

Від 600 м до 1,27 км:

На цій відстані ризики зростають: опіки третього ступеня, розрив барабанних перетинок та струс мозку.

Ударна хвиля миттєво зіб'є людину з ніг.

Від 350 м до 600 м:

Удар буде смертельним. Жертви отримають опіки четвертого ступеня, розриви внутрішніх органів, численні крововиливи та колапс легень.

Ударна хвиля відкине тіло з неймовірною швидкістю - до 800 км/год (500 миль/год).

Від 200 м до 350:

Тут "Містер М'яз" опиняється у безпосередній близькості від вогняної кулі.

Будь-яка людина в цій зоні буде миттєво спопелена, перш ніж вибухова хвиля розчленує залишки тіла.

Нульова точка (епіцентр вибуху):

У самій вогняній кулі людина просто миттєво випаровується, перетворюючись "з біології на фізику", як влучно зауважив один із коментаторів.

Що ж робити у випадку ядерного вибуху?

Головний висновок симуляції є приголомшливим, але логічним: найкраще місце для перебування у разі ядерного вибуху - це інший бік планети.

Якщо ж це неможливо, симуляція пропонує моторошну альтернативу: краще, щоб бомба влучила безпосередньо у вас.

Миттєве випаровування є "кращим" варіантом, ніж довготривалі та нестерпні травми від радіаційного отруєння, які спіткають тих, хто вижив на більшій відстані від епіцентру. Цей погляд, хоча і жахливий, підкреслює руйнівну силу ядерної зброї.