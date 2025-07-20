Що таке планетарна дієта, яка рятує життя: що на ній їсти і чому її радять вчені з усього світу

Що нам відомо про планетарну дієту

Планетарну дієту (Planetary Health Diet) розробили фахівці з Гарвардського університету та фонд EAT. Її мета - зберегти здоров’я людини та зменшити вплив харчування на довкілля, зокрема викиди парникових газів, вирубку лісів і забруднення ґрунтів.

Це не жорстка заборона чи швидкий спосіб схуднення. Планетарна дієта - баланс між рослинною їжею та мінімальним споживанням тваринних продуктів. Вона підходить людям будь-якого віку, сприяє профілактиці діабету, серцево-судинних захворювань, ожиріння та навіть деяких видів раку.

Чим харчуватися на планетарній дієті

Овочі та фрукти - основа раціону (понад 50% об’єму тарілки).

Бобові (чечевиця, нут, квасоля) - головне джерело білка.

Цільнозернові продукти (жито, овес, бурий рис).

Горіхи та насіння - корисні жири й білки.

Рослинні олії - замість вершкового масла.

Риба та птиця - лише зрідка, у невеликих кількостях.

Молочні продукти - в обмеженій кількості.

Червоне м’ясо - не частіше одного разу на тиждень (максимум 14 г на день).

Що треба обмежити на планетарній дієті?

оброблене м’ясо (ковбаси, сосиски);

цукор, солодощі;

білий хліб, макарони з білого борошна;

газовані напої;

фастфуд.

За оцінками експертів, перехід на планетарну дієту може врятувати до 11 мільйонів людей щорічно, знизити кількість хронічних хвороб і зменшити шкоду для екології. Виробництво м’яса, наприклад, спричиняє значні викиди CO₂, витрачає багато води та ресурсів.