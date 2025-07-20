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Що таке планетарна дієта, яка рятує життя: що на ній їсти і чому її радять вчені з усього світу

Фото: Як харчуватися на планетарній дієті (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Сьогодні все більше людей замислюються не лише про власне здоров’я, а й про добробут планети. Саме тому науковці запропонували планетарну дієту - революційну систему харчування, яка, за їхніми словами, може врятувати мільйони життів і зупинити екологічну катастрофу.

Що треба знати про цей спосіб харчування та його вплив на організм - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Що нам відомо про планетарну дієту

Планетарну дієту (Planetary Health Diet) розробили фахівці з Гарвардського університету та фонд EAT. Її мета - зберегти здоров’я людини та зменшити вплив харчування на довкілля, зокрема викиди парникових газів, вирубку лісів і забруднення ґрунтів.

Це не жорстка заборона чи швидкий спосіб схуднення. Планетарна дієта - баланс між рослинною їжею та мінімальним споживанням тваринних продуктів. Вона підходить людям будь-якого віку, сприяє профілактиці діабету, серцево-судинних захворювань, ожиріння та навіть деяких видів раку.

Чим харчуватися на планетарній дієті

  • Овочі та фрукти - основа раціону (понад 50% об’єму тарілки).

  • Бобові (чечевиця, нут, квасоля) - головне джерело білка.

  • Цільнозернові продукти (жито, овес, бурий рис).

  • Горіхи та насіння - корисні жири й білки.

  • Рослинні олії - замість вершкового масла.

  • Риба та птиця - лише зрідка, у невеликих кількостях.

  • Молочні продукти - в обмеженій кількості.

  • Червоне м’ясо - не частіше одного разу на тиждень (максимум 14 г на день).

Що треба обмежити на планетарній дієті? 

  • оброблене м’ясо (ковбаси, сосиски);

  • цукор, солодощі;

  • білий хліб, макарони з білого борошна;

  • газовані напої;

  • фастфуд.

За оцінками експертів, перехід на планетарну дієту може врятувати до 11 мільйонів людей щорічно, знизити кількість хронічних хвороб і зменшити шкоду для екології. Виробництво м’яса, наприклад, спричиняє значні викиди CO₂, витрачає багато води та ресурсів.

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В матеріалі використані такі джерела: The American Journal of Clinical Nutrition, Medical News, Health.

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