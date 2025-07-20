Що таке планетарна дієта, яка рятує життя: що на ній їсти і чому її радять вчені з усього світу
Сьогодні все більше людей замислюються не лише про власне здоров’я, а й про добробут планети. Саме тому науковці запропонували планетарну дієту - революційну систему харчування, яка, за їхніми словами, може врятувати мільйони життів і зупинити екологічну катастрофу.
Що треба знати про цей спосіб харчування та його вплив на організм - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Що нам відомо про планетарну дієту
Планетарну дієту (Planetary Health Diet) розробили фахівці з Гарвардського університету та фонд EAT. Її мета - зберегти здоров’я людини та зменшити вплив харчування на довкілля, зокрема викиди парникових газів, вирубку лісів і забруднення ґрунтів.
Це не жорстка заборона чи швидкий спосіб схуднення. Планетарна дієта - баланс між рослинною їжею та мінімальним споживанням тваринних продуктів. Вона підходить людям будь-якого віку, сприяє профілактиці діабету, серцево-судинних захворювань, ожиріння та навіть деяких видів раку.
Чим харчуватися на планетарній дієті
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Овочі та фрукти - основа раціону (понад 50% об’єму тарілки).
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Бобові (чечевиця, нут, квасоля) - головне джерело білка.
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Цільнозернові продукти (жито, овес, бурий рис).
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Горіхи та насіння - корисні жири й білки.
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Рослинні олії - замість вершкового масла.
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Риба та птиця - лише зрідка, у невеликих кількостях.
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Молочні продукти - в обмеженій кількості.
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Червоне м’ясо - не частіше одного разу на тиждень (максимум 14 г на день).
Що треба обмежити на планетарній дієті?
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оброблене м’ясо (ковбаси, сосиски);
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цукор, солодощі;
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білий хліб, макарони з білого борошна;
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газовані напої;
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фастфуд.
За оцінками експертів, перехід на планетарну дієту може врятувати до 11 мільйонів людей щорічно, знизити кількість хронічних хвороб і зменшити шкоду для екології. Виробництво м’яса, наприклад, спричиняє значні викиди CO₂, витрачає багато води та ресурсів.
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В матеріалі використані такі джерела: The American Journal of Clinical Nutrition, Medical News, Health.
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