Що таке хронічна венозна недостатність, яку виявили у Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження через "незначне набрякання" ніг і синці на одній з рук. У нього виявили хронічну венозну недостатність.

РБК-Україна з посиланням на Marca розповідає, що це за хвороба та чим вона небезпечна.

Що таке хронічна венозна недостатність?

Хронічна венозна недостатність - це стан, при якому вени в ногах не здатні ефективно перекачувати кров назад до серця. Це відбувається тому, що клапани всередині вен, які зазвичай перешкоджають зворотному відтоку крові, слабшають або пошкоджуються. Як наслідок, кров застоюється в нижніх кінцівках, що призводить до постійних симптомів.

Поширені симптоми включають:

Набряки ніг і щиколоток

Біль або відчуття тяжкості

Зміни шкіри (знебарвлення, сухість, виразки)

Виражені варикозні вени

Нічні судоми або постійний свербіж

Наскільки серйозний стан Трампа?

Хоча діагноз може звучати тривожно, хронічна венозна недостатність не є безпосередньо небезпечною для життя, якщо її правильно лікувати. Однак, якщо залишити її без лікування, вона може призвести до ускладнень, таких як венозні виразки або тромбоз.

Джерела, близькі до медичної команди Трампа, повідомили, що стан було виявлено під час планового огляду, і що колишній президент уже розпочав лікування, що включає компресійну терапію, зміни способу життя та, можливо, амбулаторні процедури для покращення кровотоку.

Хто перебуває у зоні ризику?

ХВН частіше зустрічається у людей старше 50 років, особливо у тих, хто має сімейну історію, ожиріння, кілька вагітностей або роботу, що вимагає тривалого стояння чи сидіння. У віці 79 років Дональд Трамп підпадає під категорію високого ризику.

За даними Товариства судинної хірургії, до 40% дорослого населення США можуть мати певний ступінь хронічної венозної недостатності.

Які методи лікування доступні?

Лікування залежить від тяжкості стану, але зазвичай включає:

Компресійні панчохи (з градуйованою компресією)

Підняття ніг

Регулярні фізичні вправи

Медичні процедури, такі як склеротерапія, лазерна абляція або хірургічне втручання у більш важких випадках.

За належного лікування багато людей живуть нормальним, активним життям - це, схоже, є метою у випадку Трампа, особливо враховуючи його тривалу політичну діяльність.

Хоча діагноз Дональда Трампа щодо хронічної венозної недостатності викликав занепокоєння серед його прихильників, медичні експерти погоджуються, що це керований стан при належному лікуванні.