Що таке екстрена валіза та як її підготувати: інструкція

Екстрена валіза - це набір найнеобхідніших речей і документів, які готують на випадок надзвичайної ситуації, щоб швидко покинути домівку. Вона важлива, адже забезпечує мінімальний запас ресурсів для виживання та допомагає залишатися готовим до будь-яких непередбачуваних обставин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Екстрена валіза зазвичай виглядає як міцний і зручний рюкзак об'ємом від 25 літрів, у який вміщуються основні засоби виживання: одяг, предмети гігієни, ліки, інструменти, засоби захисту та харчові продукти.
Всі речі мають бути новими, регулярно оновлюватися та не використовуватися в повсякденному житті. Така валіза призначена для швидкої евакуації у разі надзвичайних ситуацій — землетрусу, повені, пожежі, погіршення криміногенної ситуації чи бойових дій. Важливо рівномірно розподілити вантаж, а рюкзак з додатковим нижнім відділенням ("підвалом") полегшить доступ до речей.
Для забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій варто мати при собі наступні предмети:
Також важливо взяти із собою змінний одяг, компактний намет, поліуретановий килимок для сну, спальний мішок (якщо є можливість розмістити його), засоби особистої гігієни, необхідні речі для дітей, якщо вони потрібні, посуд, запас їжі на кілька днів і запас питної води на 1-2 дні, яку варто періодично оновлювати.
Особи похилого віку, люди з обмеженими можливостями, а також діти мають додаткові потреби. За потреби цей перелік може бути доповнений і скоригований відповідно до обставин. З досвіду, загальна вага "тривожного рюкзака" не повинна перевищувати 50 кілограмів.
Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало й про те, як діяти, якщо потрапили під завал.
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