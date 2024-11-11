Що таке екстрена валіза та як її підготувати: інструкція

Екстрена валіза - це набір найнеобхідніших речей і документів, які готують на випадок надзвичайної ситуації, щоб швидко покинути домівку. Вона важлива, адже забезпечує мінімальний запас ресурсів для виживання та допомагає залишатися готовим до будь-яких непередбачуваних обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Екстрена валіза зазвичай виглядає як міцний і зручний рюкзак об'ємом від 25 літрів, у який вміщуються основні засоби виживання: одяг, предмети гігієни, ліки, інструменти, засоби захисту та харчові продукти.

Всі речі мають бути новими, регулярно оновлюватися та не використовуватися в повсякденному житті. Така валіза призначена для швидкої евакуації у разі надзвичайних ситуацій — землетрусу, повені, пожежі, погіршення криміногенної ситуації чи бойових дій. Важливо рівномірно розподілити вантаж, а рюкзак з додатковим нижнім відділенням ("підвалом") полегшить доступ до речей.

Для забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій варто мати при собі наступні предмети:

копії важливих документів у герметичному пакеті;

кредитні картки та невелику суму готівки, щоб мати запас фінансів;

дублікати ключів від вашого житла і транспортного засобу;

карту місцевості з інформацією про контактні способи та домовлене місце зустрічі для вашої родини;

засоби комунікації, такі як компактний радіоприймач із доступом до ультракоротких і коротких хвиль (разом із запасними батарейками, якщо вони потрібні);

ліхтарик (краще кілька) та запасні батарейки до нього, туристичні сірники, запальничку, свічки;

компас, годинник (бажано водонепроникний);

багатофункціональний інструмент з ножем, шилом, пилкою, викруткою, ножицями тощо;

ніж, сокиру та засоби для подачі сигналів;

кілька мішків для сміття на 120 літрів, які можуть слугувати альтернативою намету або тенту, якщо їх розрізати;

рулон широкого скотча;

упаковку презервативів, які можуть виконувати різні функції, такі як захист від вологи для сірників і запальничок, створення джгута для зупинки кровотечі, надійне закупорювання ємностей від комах і піску, а також для перенесення води;

синтетичний шнур товщиною 4-5 мм і довжиною близько 20 метрів;

блокнот і олівець;

нитки та голки для ремонту;

аптечку першої допомоги, що має містити бинти, лейкопластир, вату, йод, активоване вугілля для детоксикації, парацетамол для зниження температури, знеболювальне (пенталгін), засіб від алергії (супрастин), ліки проти діареї (імодіум), фталазол для боротьби з інфекціями шлунку, краплі для очей (альбуцид), джгут, шприци та інші необхідні медичні матеріали.

Також важливо взяти із собою змінний одяг, компактний намет, поліуретановий килимок для сну, спальний мішок (якщо є можливість розмістити його), засоби особистої гігієни, необхідні речі для дітей, якщо вони потрібні, посуд, запас їжі на кілька днів і запас питної води на 1-2 дні, яку варто періодично оновлювати.

Особи похилого віку, люди з обмеженими можливостями, а також діти мають додаткові потреби. За потреби цей перелік може бути доповнений і скоригований відповідно до обставин. З досвіду, загальна вага "тривожного рюкзака" не повинна перевищувати 50 кілограмів.