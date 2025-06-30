Що стримує вчених? ВООЗ оприлюднила нові дані про походження COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала свіжий звіт про походження вірусу SARS-CoV-2, відповідального за пандемію COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ВООЗ.
Хто підготував звіт щодо SARS-CoV-2
Оновлений звіт про походження вірусу SARS-CoV-2, відповідального за пандемію COVID-19, підготувала Науково-консультативна група ВООЗ з питань походження нових патогенів (SAGO).
До її складу увійшло 27 незалежних міжнародних багатопрофільних експертів.
Генеральний директор ВООЗ, доктор Тедрос Адханом Гебреєсус подякував кожному з них за те, що вони "присвятили свій час та досвід цій дуже важливій науковій справі впродовж понад трьох років".
Згідно зі звітом, "SAGO поглибила розуміння походження COVID-19", однак "значна частина інформації, необхідної для повної оцінки всіх гіпотез, не була надана".
Варто зазначити, що початкові висновки й рекомендації SAGO було опубліковано у звіті ще від 9 червня 2022 року. Нещодавній звіт оновив оцінку експертів на основі:
- рецензованих наукових статей та оглядів;
- доступної неопублікованої інформації;
- польових досліджень;
- інтерв'ю та інших звітів (включаючи висновки аудиту, урядові звіти та навіть звіти розвідки).
Уточнюється, що опублікований SAGO звіт став результатом понад півсотні засідань у різних форматах, а також брифінгів з дослідниками, науковцями, журналістами тощо.
Що стоїть на заваді остаточним висновкам експертів
У межах своєї роботи, SAGO розглянула всі основні гіпотези появи COVID-19 та наявні щодо його походження докази.
Експерти відзначили певний прогрес у розумінні можливого виникнення вірусу, проте наголосили: критично важлива інформація так і не була надана Китаєм для повної оцінки ситуації (адже саме там SARS-CoV-2 вперше почав швидко поширюватись).
"Станом на зараз усі гіпотези мають залишатися на столі - включаючи зоонозне поширення (передачу захворювання від тварин до людини, - Ред.) та витік даних із лабораторії", - зауважив гендиректор ВООЗ.
Він пояснив, що жодну з гіпотез походження вірусу остаточно відкидати наразі не можна, оскільки експертам досі бракує інформації для цього.
"Ми продовжуємо звертатися до Китаю та будь-якої іншої країни, яка має інформацію про походження COVID-19, із проханням - відкрито поділитися цими даними в інтересах захисту світу від майбутніх пандемій", - наголосив Гебреєсус.
Згідно зі звітом (й на тлі браку доступу до всієї необхідної інформації), наявні докази поки що схиляють експертів до версії про зоонозне поширення - безпосередню передачу вірусу людині від кажанів, або ж через проміжного носія.
Водночас для отримання повної картини ВООЗ вкотре просить Китай надати інформацію:
- про генетичні послідовності перших хворих (на початку пандемії COVID-19);
- про тварин, яких продають на ринках в місті Ухань (адже деякі дані свідчать про ймовірну передачу вірусу людині від тварин);
- про роботи, які виконувались у лабораторіях Уханя, та умови їхньої біобезпеки (адже ще одна з версій походження хвороби - витік з лабораторії).
Зазначається, що на сьогодні Китай досі не поділився цією інформацією ані з SAGO, ані з ВООЗ.
"У звіті зазначено, що це - не лише наукова робота. Це - моральний та етичний імператив", - наголосила очільниця групи науковців, доктор Марієтджі Вентер.
За її словами, "розуміння походження SARS-CoV-2 і того, як він спричинив пандемію, необхідне для того, щоб допомогти запобігти майбутнім пандеміям, врятувати життя та засоби до існування, а також зменшити глобальні страждання".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що члени Всесвітньої організації охорони здоров'я досягли історичної угоди - як по-новому світ буде боротися з пандеміями.
Проект тексту угоди щодо пандемії схвалили одноголосно у травні - на 78-й Всесвітній асамблеї охорони здоров'я ВООЗ (при цьому США були відсутні, оскільки президент Дональд Трамп на початку року вивів країну з організації ООН).
Дещо згодом експерти розповіли про головний симптом нового заразного COVID, який шириться світом. За словами медиків, новий штам може спричинити спалах у сезон відпусток.
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