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Що стримує вчених? ВООЗ оприлюднила нові дані про походження COVID-19

Понеділок 30 червня 2025 14:14
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Що стримує вчених? ВООЗ оприлюднила нові дані про походження COVID-19 Експерти досі намагаються зрозуміти, чому почалась пандемія COVID-19 (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала свіжий звіт про походження вірусу SARS-CoV-2, відповідального за пандемію COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ВООЗ.

Хто підготував звіт щодо SARS-CoV-2

Оновлений звіт про походження вірусу SARS-CoV-2, відповідального за пандемію COVID-19, підготувала Науково-консультативна група ВООЗ з питань походження нових патогенів (SAGO).

До її складу увійшло 27 незалежних міжнародних багатопрофільних експертів.

Генеральний директор ВООЗ, доктор Тедрос Адханом Гебреєсус подякував кожному з них за те, що вони "присвятили свій час та досвід цій дуже важливій науковій справі впродовж понад трьох років".

Згідно зі звітом, "SAGO поглибила розуміння походження COVID-19", однак "значна частина інформації, необхідної для повної оцінки всіх гіпотез, не була надана".

Варто зазначити, що початкові висновки й рекомендації SAGO було опубліковано у звіті ще від 9 червня 2022 року. Нещодавній звіт оновив оцінку експертів на основі:

  • рецензованих наукових статей та оглядів;
  • доступної неопублікованої інформації;
  • польових досліджень;
  • інтерв'ю та інших звітів (включаючи висновки аудиту, урядові звіти та навіть звіти розвідки).

Уточнюється, що опублікований SAGO звіт став результатом понад півсотні засідань у різних форматах, а також брифінгів з дослідниками, науковцями, журналістами тощо.

Що стоїть на заваді остаточним висновкам експертів

У межах своєї роботи, SAGO розглянула всі основні гіпотези появи COVID-19 та наявні щодо його походження докази.

Експерти відзначили певний прогрес у розумінні можливого виникнення вірусу, проте наголосили: критично важлива інформація так і не була надана Китаєм для повної оцінки ситуації (адже саме там SARS-CoV-2 вперше почав швидко поширюватись).

"Станом на зараз усі гіпотези мають залишатися на столі - включаючи зоонозне поширення (передачу захворювання від тварин до людини, - Ред.) та витік даних із лабораторії", - зауважив гендиректор ВООЗ.

Він пояснив, що жодну з гіпотез походження вірусу остаточно відкидати наразі не можна, оскільки експертам досі бракує інформації для цього.

"Ми продовжуємо звертатися до Китаю та будь-якої іншої країни, яка має інформацію про походження COVID-19, із проханням - відкрито поділитися цими даними в інтересах захисту світу від майбутніх пандемій", - наголосив Гебреєсус.

Згідно зі звітом (й на тлі браку доступу до всієї необхідної інформації), наявні докази поки що схиляють експертів до версії про зоонозне поширення - безпосередню передачу вірусу людині від кажанів, або ж через проміжного носія.

Водночас для отримання повної картини ВООЗ вкотре просить Китай надати інформацію:

  • про генетичні послідовності перших хворих (на початку пандемії COVID-19);
  • про тварин, яких продають на ринках в місті Ухань (адже деякі дані свідчать про ймовірну передачу вірусу людині від тварин);
  • про роботи, які виконувались у лабораторіях Уханя, та умови їхньої біобезпеки (адже ще одна з версій походження хвороби - витік з лабораторії).

Зазначається, що на сьогодні Китай досі не поділився цією інформацією ані з SAGO, ані з ВООЗ.

"У звіті зазначено, що це - не лише наукова робота. Це - моральний та етичний імператив", - наголосила очільниця групи науковців, доктор Марієтджі Вентер.

За її словами, "розуміння походження SARS-CoV-2 і того, як він спричинив пандемію, необхідне для того, щоб допомогти запобігти майбутнім пандеміям, врятувати життя та засоби до існування, а також зменшити глобальні страждання".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що члени Всесвітньої організації охорони здоров'я досягли історичної угоди - як по-новому світ буде боротися з пандеміями.

Проект тексту угоди щодо пандемії схвалили одноголосно у травні - на 78-й Всесвітній асамблеї охорони здоров'я ВООЗ (при цьому США були відсутні, оскільки президент Дональд Трамп на початку року вивів країну з організації ООН).

Дещо згодом експерти розповіли про головний симптом нового заразного COVID, який шириться світом. За словами медиків, новий штам може спричинити спалах у сезон відпусток.

Читайте також про ситуацію з COVID-19 і загрозу нових штамів в Україні.

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