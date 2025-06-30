Що стримує вчених? ВООЗ оприлюднила нові дані про походження COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ВООЗ.

Хто підготував звіт щодо SARS-CoV-2

Оновлений звіт про походження вірусу SARS-CoV-2, відповідального за пандемію COVID-19, підготувала Науково-консультативна група ВООЗ з питань походження нових патогенів (SAGO).

До її складу увійшло 27 незалежних міжнародних багатопрофільних експертів.

Генеральний директор ВООЗ, доктор Тедрос Адханом Гебреєсус подякував кожному з них за те, що вони "присвятили свій час та досвід цій дуже важливій науковій справі впродовж понад трьох років".

Згідно зі звітом, "SAGO поглибила розуміння походження COVID-19", однак "значна частина інформації, необхідної для повної оцінки всіх гіпотез, не була надана".

Варто зазначити, що початкові висновки й рекомендації SAGO було опубліковано у звіті ще від 9 червня 2022 року. Нещодавній звіт оновив оцінку експертів на основі:

рецензованих наукових статей та оглядів;

доступної неопублікованої інформації;

польових досліджень;

інтерв'ю та інших звітів (включаючи висновки аудиту, урядові звіти та навіть звіти розвідки).

Уточнюється, що опублікований SAGO звіт став результатом понад півсотні засідань у різних форматах, а також брифінгів з дослідниками, науковцями, журналістами тощо.

Що стоїть на заваді остаточним висновкам експертів

У межах своєї роботи, SAGO розглянула всі основні гіпотези появи COVID-19 та наявні щодо його походження докази.

Експерти відзначили певний прогрес у розумінні можливого виникнення вірусу, проте наголосили: критично важлива інформація так і не була надана Китаєм для повної оцінки ситуації (адже саме там SARS-CoV-2 вперше почав швидко поширюватись).

"Станом на зараз усі гіпотези мають залишатися на столі - включаючи зоонозне поширення (передачу захворювання від тварин до людини, - Ред.) та витік даних із лабораторії", - зауважив гендиректор ВООЗ.

Він пояснив, що жодну з гіпотез походження вірусу остаточно відкидати наразі не можна, оскільки експертам досі бракує інформації для цього.

"Ми продовжуємо звертатися до Китаю та будь-якої іншої країни, яка має інформацію про походження COVID-19, із проханням - відкрито поділитися цими даними в інтересах захисту світу від майбутніх пандемій", - наголосив Гебреєсус.

Згідно зі звітом (й на тлі браку доступу до всієї необхідної інформації), наявні докази поки що схиляють експертів до версії про зоонозне поширення - безпосередню передачу вірусу людині від кажанів, або ж через проміжного носія.

Водночас для отримання повної картини ВООЗ вкотре просить Китай надати інформацію:

про генетичні послідовності перших хворих (на початку пандемії COVID-19);

про тварин, яких продають на ринках в місті Ухань (адже деякі дані свідчать про ймовірну передачу вірусу людині від тварин);

про роботи, які виконувались у лабораторіях Уханя, та умови їхньої біобезпеки (адже ще одна з версій походження хвороби - витік з лабораторії).

Зазначається, що на сьогодні Китай досі не поділився цією інформацією ані з SAGO, ані з ВООЗ.

"У звіті зазначено, що це - не лише наукова робота. Це - моральний та етичний імператив", - наголосила очільниця групи науковців, доктор Марієтджі Вентер.

За її словами, "розуміння походження SARS-CoV-2 і того, як він спричинив пандемію, необхідне для того, щоб допомогти запобігти майбутнім пандеміям, врятувати життя та засоби до існування, а також зменшити глобальні страждання".