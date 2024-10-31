Що стало причиною спалаху кишкової палички в McDonald's: відомо про майже 100 постраждалих

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) виявили причини спалаху кишкової палички, внаслідок якого захворіли 90 людей у 13 штатах США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Виявилося, що нарізана цибуля, яка використовується в гамбургерах Quarter Pounder у ресторанах McDonald's, і спричинила масштабне зараження.
Ця цибуля була поставлена компанією Taylor Farms, яка вже відкликала кілька партій своєї продукції з заводу в Колорадо.
Нагадаємо, що спалах вперше зафіксували 22 жовтня, а розслідування підтвердило, що заражена цибуля неодноразово постачалася до ресторанів McDonald's у постраждалих регіонах.
Станом на 30 жовтня, 27 людей були госпіталізовані, один пацієнт помер. Федеральне управління з контролю за продуктами харчування та ліками (FDA) розпочало інспекцію на заводах виробників цибулі, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції.
Компанія McDonald's тимчасово вилучила гамбургери Quarter Pounder з меню в частині ресторанів, однак планує поновити продаж після завершення розслідування.
Також генеральний директор компанії Кріс Кемпчінскі приніс вибачення клієнтам та запевнив у безпеці страв у McDonald's.
Мережа McDonald's є не в кожній країні світу. У нашому матеріалі ви можете дізнатися про країни, де всесвітньо відома компанія ще не відкрила жодного ресторану.
Раніше ми розповідали про те, чому мережа McDonald's досі не відкрилася у Харкові.
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