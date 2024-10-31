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Що стало причиною спалаху кишкової палички в McDonald's: відомо про майже 100 постраждалих

Четвер 31 жовтня 2024 15:33
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Що стало причиною спалаху кишкової палички в McDonald's: відомо про майже 100 постраждалих Фото: гамбургер в McDonald's (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) виявили причини спалаху кишкової палички, внаслідок якого захворіли 90 людей у 13 штатах США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виявилося, що нарізана цибуля, яка використовується в гамбургерах Quarter Pounder у ресторанах McDonald's, і спричинила масштабне зараження.

Ця цибуля була поставлена компанією Taylor Farms, яка вже відкликала кілька партій своєї продукції з заводу в Колорадо.

Нагадаємо, що спалах вперше зафіксували 22 жовтня, а розслідування підтвердило, що заражена цибуля неодноразово постачалася до ресторанів McDonald's у постраждалих регіонах.

Станом на 30 жовтня, 27 людей були госпіталізовані, один пацієнт помер. Федеральне управління з контролю за продуктами харчування та ліками (FDA) розпочало інспекцію на заводах виробників цибулі, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції.

Компанія McDonald's тимчасово вилучила гамбургери Quarter Pounder з меню в частині ресторанів, однак планує поновити продаж після завершення розслідування.

Також генеральний директор компанії Кріс Кемпчінскі приніс вибачення клієнтам та запевнив у безпеці страв у McDonald's.

Мережа McDonald's є не в кожній країні світу. У нашому матеріалі ви можете дізнатися про країни, де всесвітньо відома компанія ще не відкрила жодного ресторану.

Раніше ми розповідали про те, чому мережа McDonald's досі не відкрилася у Харкові.

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