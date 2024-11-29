Що робити у випадку ДТП: у поліції пояснили алгоритм дій і чи обов'язково їм дзвонити

У патрульній поліції Києва розповіли, як водіям потрібно діяти у випадку дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
Згідно з інформацією патрульної поліції, у випадку потрапляння в ДТП потрібно, перш за все:
Не можна після ДТП переставляти автомобіль на інше місце.
"Транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, щоб поліцейські мали змогу з'ясувати всі обставини пригоди", - пояснили правоохоронці.
Після цього потрібно повідомити про подію на спецлінію "112" та надати такі відомості:
Ще один спосіб оформлення ДТП - скористатися європротоколом, але за умов, якщо:
"За відсутності хоча б однієї із зазначених умов - виклик поліції є обов'язковим", - наголосили у патрульній поліції та нагадали, що запорука безпечної поїздки - дотримання правил дорожнього руху.
Допис патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Нагадаємо, що європротокол - це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії, а потім надається страховику - для підтвердження ДТП.
Тобто європротокол дозволяє оформити ДТП без виклику поліції та забезпечує можливість отримання відшкодування від страхової компанії потерпілою особою.
Після оформлення європротоколу водії мають право залишити місце ДТП і звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП.
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