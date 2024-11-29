Що робити у випадку ДТП: у поліції пояснили алгоритм дій і чи обов'язково їм дзвонити

У патрульній поліції Києва розповіли, як водіям потрібно діяти у випадку дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Що робити у випадку потрапляння в ДТП

Згідно з інформацією патрульної поліції, у випадку потрапляння в ДТП потрібно, перш за все:

з'ясувати, чи є травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

якщо потерпілі є - необхідно викликати швидку й надавати допомогу постраждалим особам до приїзду лікарів

якщо потерпілі відсутні - увімкнути аварійну світлову сигналізацію на автомобілі та виставити знак аварійної зупинки

Не можна після ДТП переставляти автомобіль на інше місце.

"Транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, щоб поліцейські мали змогу з'ясувати всі обставини пригоди", - пояснили правоохоронці.

Після цього потрібно повідомити про подію на спецлінію "112" та надати такі відомості:

точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода

чи є потерпілі (якщо є, то скільки та в якому вони стані)

марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження

Ще один спосіб оформлення ДТП - скористатися європротоколом, але за умов, якщо:

відсутні травмовані чи загиблі

не завдано матеріальної шкоди третім особам

учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди

водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані

сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн

"За відсутності хоча б однієї із зазначених умов - виклик поліції є обов'язковим", - наголосили у патрульній поліції та нагадали, що запорука безпечної поїздки - дотримання правил дорожнього руху.

Допис патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)